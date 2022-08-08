https://ria.ru/20220808/belgorod-1807930716.html

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.08.2022

В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T08:27

2022-08-08T08:27

2022-08-08T09:48

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

общество

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, "желтый" уровень террористической опасности действует на всей территории региона с 11 апреля.

https://sn.ria.ru/20220803/belgorodskaya_oblast-1806846121.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, общество