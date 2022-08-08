https://ria.ru/20220808/belgorod-1807930716.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.08.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:27
2022-08-08T08:27
2022-08-08T09:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, "желтый" уровень террористической опасности действует на всей территории региона с 11 апреля.
https://sn.ria.ru/20220803/belgorodskaya_oblast-1806846121.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вячеслав гладков, общество
08:27 08.08.2022 (обновлено: 09:48 08.08.2022)
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 22 августа