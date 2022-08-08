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В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/belgorod-1807930716.html
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 08.08.2022
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T08:27
2022-08-08T09:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, "желтый" уровень террористической опасности действует на всей территории региона с 11 апреля.
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
08:27 08.08.2022 (обновлено: 09:48 08.08.2022)
 
В Белгородской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 22 августа

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Белгород . Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. "Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Желтый" уровень террористической опасности продлен еще на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, "желтый" уровень террористической опасности действует на всей территории региона с 11 апреля.
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