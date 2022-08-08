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Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/bayraktar-1808054469.html
Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт
Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022
Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт
Появление на Украине нового производства турецких ударных дронов Bayraktar не сможет повлиять на ход спецоперации: строительство и запуск такого завода займет... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:37
2022-08-08T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
турция
россия
bayraktar
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Появление на Украине нового производства турецких ударных дронов Bayraktar не сможет повлиять на ход спецоперации: строительство и запуск такого завода займет не менее двух лет, заявил РИА Новости в понедельник доктор военных наук Константин Сивков.Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок."Завод по производству Bayraktar на Украине будет для России легитимной целью, поскольку на нём будет производиться боевое оружие. Другое дело, на ход спецоперации это предприятие никак не повлияет. Строительство и запуск мощностей по производству беспилотников – трудный процесс, который займет где-то года два", - сказал Сивков.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.
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в мире, технологии, украина, турция, россия, bayraktar
14:37 08.08.2022
 
Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт

Доктор военных наук Сивков: запуск производства БПЛА на Украине не помешает спецоперации

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Появление на Украине нового производства турецких ударных дронов Bayraktar не сможет повлиять на ход спецоперации: строительство и запуск такого завода займет не менее двух лет, заявил РИА Новости в понедельник доктор военных наук Константин Сивков.
Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок.
"Завод по производству Bayraktar на Украине будет для России легитимной целью, поскольку на нём будет производиться боевое оружие. Другое дело, на ход спецоперации это предприятие никак не повлияет. Строительство и запуск мощностей по производству беспилотников – трудный процесс, который займет где-то года два", - сказал Сивков.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаТурцияРоссияBayraktar
 
 
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