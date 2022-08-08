https://ria.ru/20220808/bayraktar-1808054469.html

Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт

Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт - РИА Новости, 08.08.2022

Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт

Появление на Украине нового производства турецких ударных дронов Bayraktar не сможет повлиять на ход спецоперации: строительство и запуск такого завода займет... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:37

2022-08-08T14:37

2022-08-08T14:37

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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Появление на Украине нового производства турецких ударных дронов Bayraktar не сможет повлиять на ход спецоперации: строительство и запуск такого завода займет не менее двух лет, заявил РИА Новости в понедельник доктор военных наук Константин Сивков.Ранее посол Украины в Турции объявил, что турецкая компания Bayraktar построит на Украине завод по производству одноименных беспилотников, компания якобы уже зарегистрировалась и купила земельный участок."Завод по производству Bayraktar на Украине будет для России легитимной целью, поскольку на нём будет производиться боевое оружие. Другое дело, на ход спецоперации это предприятие никак не повлияет. Строительство и запуск мощностей по производству беспилотников – трудный процесс, который займет где-то года два", - сказал Сивков.В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

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в мире, технологии, украина, турция, россия, bayraktar