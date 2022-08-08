Производство Bayraktar на Украине не помешает спецоперации, заявил эксперт
Доктор военных наук Сивков: запуск производства БПЛА на Украине не помешает спецоперации
© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Появление на Украине нового производства турецких ударных дронов Bayraktar не сможет повлиять на ход спецоперации: строительство и запуск такого завода займет не менее двух лет, заявил РИА Новости в понедельник доктор военных наук Константин Сивков.
"Завод по производству Bayraktar на Украине будет для России легитимной целью, поскольку на нём будет производиться боевое оружие. Другое дело, на ход спецоперации это предприятие никак не повлияет. Строительство и запуск мощностей по производству беспилотников – трудный процесс, который займет где-то года два", - сказал Сивков.
В 2018-2020 годах Украина импортировала турецкие ударные дроны TB2 Bayraktar. С конца 2021 года было начато уже собственное производство данного БПЛА по соглашению с Турцией, но детали не уточнялись. Широкую известность Bayraktar TB2 приобрел в ходе карабхского конфликта 2020 года между Арменией и Азербайджаном.
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