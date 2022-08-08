https://ria.ru/20220808/bayraktar-1808022620.html

Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева

Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева - РИА Новости, 08.08.2022

Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева

Турецкая компания "Байрактар" построит на Украине завод по производству беспилотников, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок, сообщил посол РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T13:19

2022-08-08T13:19

2022-08-08T13:19

украина

в мире

турция

bayraktar

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154927/10/1549271073_404:0:2724:1305_1920x0_80_0_0_b580d07af17bff3cb180a94a5a5281f6.jpg

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Турецкая компания "Байрактар" построит на Украине завод по производству беспилотников, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок, сообщил посол страны в Турции Василий Боднар."Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байрактар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца", - сказал Боднар в интервью "РБК Украина".Он отметил, что на значительной части моделей беспилотников, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.

https://ria.ru/20220719/bayraktar-1803403242.html

украина

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, турция, bayraktar , ситуация в днр и лнр