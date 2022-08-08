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Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева - РИА Новости, 08.08.2022
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Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева
Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева - РИА Новости, 08.08.2022
Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева
Турецкая компания "Байрактар" построит на Украине завод по производству беспилотников, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок, сообщил посол РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T13:19
2022-08-08T13:19
украина
в мире
турция
bayraktar
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Турецкая компания "Байрактар" построит на Украине завод по производству беспилотников, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок, сообщил посол страны в Турции Василий Боднар."Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байрактар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца", - сказал Боднар в интервью "РБК Украина".Он отметил, что на значительной части моделей беспилотников, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.
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украина, в мире, турция, bayraktar , ситуация в днр и лнр
13:19 08.08.2022
 
Производитель "Байрактаров" построит завод на Украине, сообщил посол Киева

Посол Киева в Турции Боднар: производитель "Байрактаров" построит завод на Украине

CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / Турецкий беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk /
Турецкий беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Турецкая компания "Байрактар" построит на Украине завод по производству беспилотников, компания уже зарегистрировалась и купила земельный участок, сообщил посол страны в Турции Василий Боднар.
"Завод будет строиться. Буквально неделю назад правительство утвердило двустороннее соглашение и направило его в парламент на ратификацию, соглашение о строительстве самого завода. Владелец компании "Байрактар" создал свою украинскую компанию в Украине, эта компания уже приобрела земельный участок, они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца", - сказал Боднар в интервью "РБК Украина".
Он отметил, что на значительной части моделей беспилотников, которые будут производиться на этом заводе, будут стоять комплектующие украинского производства.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
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