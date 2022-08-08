https://ria.ru/20220808/bayden-1808182558.html

В США забили тревогу о здоровье Байдена после первого появления на публике

В США забили тревогу о здоровье Байдена после первого появления на публике - РИА Новости, 08.08.2022

В США забили тревогу о здоровье Байдена после первого появления на публике

Пользователей YouTube озадачило состояние здоровья президента США Джо Байдена во время его первого появления на публике после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T22:07

2022-08-08T22:07

2022-08-08T22:21

в мире

коронавирус covid-19

джо байден

сша

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователей YouTube озадачило состояние здоровья президента США Джо Байдена во время его первого появления на публике после перенесенного коронавируса.Глава государства принял участие в брифинге, посвященном ликвидации последствий наводнения в Кентукки, где беспрерывно кашлял. Некоторые зрители трансляции также обратили внимание на его утомленный вид."Он выглядит таким слабым", — заметил другой."Похоже, ему требуется больше времени на восстановление от болезни, чем Трампу", — подчеркнул юзер."Он же всех вокруг заразит", — возмутился еще один зритель.Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к работе в очном режиме.

https://ria.ru/20220807/ssha-1807820411.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, коронавирус covid-19, джо байден, сша