https://ria.ru/20220808/bayden-1808182558.html
В США забили тревогу о здоровье Байдена после первого появления на публике
В США забили тревогу о здоровье Байдена после первого появления на публике - РИА Новости, 08.08.2022
В США забили тревогу о здоровье Байдена после первого появления на публике
Пользователей YouTube озадачило состояние здоровья президента США Джо Байдена во время его первого появления на публике после перенесенного коронавируса. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T22:07
2022-08-08T22:07
2022-08-08T22:21
в мире
коронавирус covid-19
джо байден
сша
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Пользователей YouTube озадачило состояние здоровья президента США Джо Байдена во время его первого появления на публике после перенесенного коронавируса.Глава государства принял участие в брифинге, посвященном ликвидации последствий наводнения в Кентукки, где беспрерывно кашлял. Некоторые зрители трансляции также обратили внимание на его утомленный вид."Он выглядит таким слабым", — заметил другой."Похоже, ему требуется больше времени на восстановление от болезни, чем Трампу", — подчеркнул юзер."Он же всех вокруг заразит", — возмутился еще один зритель.Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к работе в очном режиме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, коронавирус covid-19, джо байден, сша
22:07 08.08.2022 (обновлено: 22:21 08.08.2022)
В США забили тревогу о здоровье Байдена после первого появления на публике
Байден раскашлялся при первом появлении на публике после перенесенного COVID-19
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Пользователей YouTube
озадачило состояние здоровья президента США Джо Байдена во время его первого появления на публике после перенесенного коронавируса.
Глава государства принял участие в брифинге, посвященном ликвидации последствий наводнения в Кентукки
, где беспрерывно кашлял. Некоторые зрители трансляции также обратили внимание на его утомленный вид.
"Байден успел покашлять на все, что было в этой комнате", — написал комментатор.
"Он выглядит таким слабым", — заметил другой.
"Похоже, ему требуется больше времени на восстановление от болезни, чем Трампу", — подчеркнул юзер.
"Какой сухой кашель", — констатировал пользователь.
"Он же всех вокруг заразит", — возмутился еще один зритель.
"Почему он не надел маску! Он собирается распространить вирус по всей комнате", — поддержал его другой.
Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к работе в очном режиме.