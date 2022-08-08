https://ria.ru/20220808/bayden-1808119180.html
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19
Президент США Джо Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:36
2022-08-08T17:36
2022-08-08T17:46
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции.Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе."Все хорошо", - сказал Байден журналистам на вопрос о своем самочувствии.После разрешения от доктора Байден отправился в свою резиденцию в штат Делавэр. Там он впервые с 20 июля воссоединился с супругой. В понедельник Байден и первая леди отправились в штат Кентукки для встречи с пострадавшими от наводнений.
https://ria.ru/20220804/bayden-1807309229.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, джо байден, сша
17:36 08.08.2022 (обновлено: 17:46 08.08.2022)
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19
Президент США Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции.
Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.
"Все хорошо", - сказал Байден журналистам на вопрос о своем самочувствии.
После разрешения от доктора Байден отправился в свою резиденцию в штат Делавэр
. Там он впервые с 20 июля воссоединился с супругой. В понедельник Байден и первая леди отправились в штат Кентукки
для встречи с пострадавшими от наводнений.