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Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220808/bayden-1808119180.html
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19 - РИА Новости, 08.08.2022
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19
Президент США Джо Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции. РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T17:36
2022-08-08T17:46
распространение коронавируса
в мире
коронавирус covid-19
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции.Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе."Все хорошо", - сказал Байден журналистам на вопрос о своем самочувствии.После разрешения от доктора Байден отправился в свою резиденцию в штат Делавэр. Там он впервые с 20 июля воссоединился с супругой. В понедельник Байден и первая леди отправились в штат Кентукки для встречи с пострадавшими от наводнений.
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в мире, коронавирус covid-19, джо байден, сша
17:36 08.08.2022 (обновлено: 17:46 08.08.2022)
 
Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19

Президент США Байден заявил, что чувствует себя хорошо после COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что хорошо себя чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции.
Байден заразился коронавирусом две недели назад, потом поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Он оставался на самоизоляции и работал из Белого дома. В воскресенье тест Байдена второй день подряд оказался отрицательным, и врач разрешил ему вернуться к очной работе.
"Все хорошо", - сказал Байден журналистам на вопрос о своем самочувствии.
После разрешения от доктора Байден отправился в свою резиденцию в штат Делавэр. Там он впервые с 20 июля воссоединился с супругой. В понедельник Байден и первая леди отправились в штат Кентукки для встречи с пострадавшими от наводнений.
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Распространение коронавирусаВ миреКоронавирус COVID-19Джо БайденСША
 
 
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