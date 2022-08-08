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Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/basurin-1808013139.html
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 08.08.2022
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе
Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:55
2022-08-08T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
эдуард басурин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным."Цифра может быть намного больше. Может быть даже и больше 193 тысяч. Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше. Поэтому, цифры могут быть даже больше, чем те, которые называют", - заявил Басурин в эфире Первого канала.
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в мире, эдуард басурин
12:55 08.08.2022
 
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе

Басурин: потери украинских военных в Донбассе могут быть выше 193 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗаместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным.
"Цифра может быть намного больше. Может быть даже и больше 193 тысяч. Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше. Поэтому, цифры могут быть даже больше, чем те, которые называют", - заявил Басурин в эфире Первого канала.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭдуард Басурин
 
 
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