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Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 08.08.2022
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе
Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T12:55
2022-08-08T12:55
2022-08-08T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
эдуард басурин
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МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным."Цифра может быть намного больше. Может быть даже и больше 193 тысяч. Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше. Поэтому, цифры могут быть даже больше, чем те, которые называют", - заявил Басурин в эфире Первого канала.
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в мире, эдуард басурин
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе
Басурин: потери украинских военных в Донбассе могут быть выше 193 тысяч человек