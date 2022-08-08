https://ria.ru/20220808/basurin-1808013139.html

Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе

Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе - РИА Новости, 08.08.2022

Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе

Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T12:55

2022-08-08T12:55

2022-08-08T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155226/48/1552264812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_352ca00959688fb36c34e33d18b3f5c3.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что потери украинских военных в Донбассе могут быть выше официальных цифр, названных главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным."Цифра может быть намного больше. Может быть даже и больше 193 тысяч. Мы знаем о том, что они всегда занижают позиции. Значит, их намного больше. Поэтому, цифры могут быть даже больше, чем те, которые называют", - заявил Басурин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эдуард басурин