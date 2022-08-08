Финансист рассказала, когда банк может забрать ваши деньги
Финансист Ермилова предупредила о праве банка заморозить неподтвержденные средства клиента
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковская карта международной платежной системы MasterCard
Банковская карта международной платежной системы MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средства клиента в банке находятся в безопасности, вместе с тем, их могут полностью или частично заморозить в отдельных случаях. Для этого банк имеет ряд законных оснований, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.
В частности, речь идет о случаях, когда на счет клиента регулярно падают суммы от физических и юридических лиц, которые не имеют никакого подтверждения.
“В этом случае банк может заморозить счет и запросить источник происхождения денег, мотивировав свои действия тем, что у него вызывает подозрение, а не идет ли речь о незаконной предпринимательской деятельности”, — пояснила Ермилова.
Но это нечастое явление — гораздо чаще случается блокировка средств и/или их изъятие за долги по алиментам, штрафам, ЖКХ и кредитам. Это происходит на основании исполнительного производства и судебного решения. Бывает, что банк снимает средства клиента без каких-либо предварительных уведомлений. Такой вариант обычно прописан в договоре, например, речь идет о комиссии за обслуживание счета.
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