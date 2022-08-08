https://ria.ru/20220808/bank-1807798486.html

Финансист рассказала, когда банк может забрать ваши деньги

Финансист рассказала, когда банк может забрать ваши деньги - РИА Новости, 08.08.2022

Финансист рассказала, когда банк может забрать ваши деньги

Средства клиента в банке находятся в безопасности, вместе с тем, их могут полностью или частично заморозить в отдельных случаях. Для этого банк имеет ряд... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T03:15

2022-08-08T03:15

2022-08-08T03:15

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Средства клиента в банке находятся в безопасности, вместе с тем, их могут полностью или частично заморозить в отдельных случаях. Для этого банк имеет ряд законных оснований, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.В частности, речь идет о случаях, когда на счет клиента регулярно падают суммы от физических и юридических лиц, которые не имеют никакого подтверждения.Но это нечастое явление — гораздо чаще случается блокировка средств и/или их изъятие за долги по алиментам, штрафам, ЖКХ и кредитам. Это происходит на основании исполнительного производства и судебного решения. Бывает, что банк снимает средства клиента без каких-либо предварительных уведомлений. Такой вариант обычно прописан в договоре, например, речь идет о комиссии за обслуживание счета.

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экономика, россия, общество