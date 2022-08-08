https://ria.ru/20220808/azov-1807915754.html
Глава Генпрокуратуры рассказал об убийствах детей боевиками "Азова"*
Глава Генпрокуратуры рассказал об убийствах детей боевиками "Азова"* - РИА Новости, 08.08.2022
Глава Генпрокуратуры рассказал об убийствах детей боевиками "Азова"*
Генеральная прокуратура России установила, что участники украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, в частности... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T00:45
2022-08-08T00:45
2022-08-08T10:30
специальная военная операция на украине
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россия
украина
донбасс
батальон "азов"
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура России установила, что участники украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, в частности идут на пытки мирных граждан и убийства детей, заявил в интервью "Коммерсанту" глава надзорного ведомства Игорь Краснов."Мы собрали доказательства совершения членами объединения "Азов"* преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами "Азова"* запрещенных средств и методов ведения войны", — пояснил Краснов.По его словам, прокуроры "однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова"* как националистического формирования, основанного на фашистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России экстремистские организации"."Преступления, совершенные боевиками "Азова"*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками "Азова"* взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги", — добавил генпрокурор.Краснов подчеркнул, что в суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, на протяжении многих лет изучающие деятельность "Азова"*. Эксперты представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения.Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией. Решение исполнили немедленно, не дожидаясь вступления в силу. Таким образом, со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к ответственности по "террористическим" статьям Уголовного кодекса.Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины образовалось после государственного переворота в 2014 году. В состав террористической организации входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран."Азов"* участвовал в украинской карательной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220806/pokazaniya-1807696341.html
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в мире, россия, украина, донбасс, батальон "азов"
00:45 08.08.2022 (обновлено: 10:30 08.08.2022)
Глава Генпрокуратуры рассказал об убийствах детей боевиками "Азова"*
Генпрокурор России Краснов обвинил "Азов" в применении запрещенных методов ведения войны
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
Генеральная прокуратура России установила, что участники украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещенные средства и методы ведения войны, в частности идут на пытки мирных граждан и убийства детей, заявил
в интервью "Коммерсанту" глава надзорного ведомства Игорь Краснов.
"Мы собрали доказательства совершения членами объединения "Азов"* преступлений экстремистской и террористической направленности, в том числе факты участия обученных в нем наемников в военных действиях, обеспечении их оружием и боеприпасами. Установлены факты применения членами "Азова"* запрещенных средств и методов ведения войны", — пояснил Краснов.
По его словам, прокуроры "однозначно пришли к выводам о деятельности "Азова"* как националистического формирования, основанного на фашистской идеологии и поддерживающего запрещенные в России
экстремистские организации".
"Преступления, совершенные боевиками "Азова"*, могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны. Мы установили факты, свидетельствующие о том, что боевиками "Азова"* взяты за основу труды идеологов фашизма, включая нацистскую символику и лозунги", — добавил генпрокурор.
Краснов подчеркнул, что в суде выступили правозащитники, журналисты, общественные деятели, на протяжении многих лет изучающие деятельность "Азова"*. Эксперты представили видео- и аудиоматериалы, в том числе показания очевидцев, о совершаемых его боевиками пытках и убийствах мирных граждан, включая малолетних детей, умышленных нападениях на гражданские объекты, минировании и закладывании взрывных устройств в местах пребывания гражданского населения.
Ранее Верховный суд России признал батальон "Азов"* террористической организацией. Решение исполнили немедленно, не дожидаясь вступления в силу. Таким образом, со дня оглашения решения участники батальона могут привлекаться к ответственности по "террористическим" статьям Уголовного кодекса.
Специальное подразделение "Азов"* Национальной гвардии Украины
образовалось после государственного переворота в 2014 году. В состав террористической организации входили радикалы, придерживавшиеся расистских и неонацистских взглядов — не только граждане Украины, но и наемники из других стран.
"Азов"* участвовал в украинской карательной операции в Донбассе
. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении боевиков по уголовным статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
* Запрещенная в России террористическая организация.