https://ria.ru/20220808/avto-1808073515.html

В России стали чаще покупать подержанные японские и корейские авто в кредит

В России стали чаще покупать подержанные японские и корейские авто в кредит - РИА Новости, 08.08.2022

В России стали чаще покупать подержанные японские и корейские авто в кредит

Россияне в этом году стали заметно чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок, говорится в исследовании банка "Зенит", результаты... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T15:22

2022-08-08T15:22

2022-08-08T15:25

экономика

авто

россия

япония

южная корея

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Россияне в этом году стали заметно чаще брать кредиты на покупку автомобилей японских и корейских марок, говорится в исследовании банка "Зенит", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Россияне в 2022 году стали чаще брать автокредиты на транспортные средства с пробегом корейских и японских марок. Так, в июле текущего года доля выдач кредитов на такие автомобили выросла на 14% и составила 58% в общем объеме выдач. Возраст автомобилей увеличился до 6 лет, а средний размер автокредита вырос на 20%, до 1,2 миллиона рублей", - выяснили аналитики, сравнив данные с 1 по 31 июля 2021 и 2022 годов.В прошлом году чаще всего кредит на подержанные машины брали на срок от 3 до 5 лет, в 2022 году - от 5 до 6 лет. Средний чек в прошлом году составил миллион рублей.Также исследование показало, что клиенты стали чаще обращать внимание на китайских производителей: доля таких автокредитов в общем объеме выдач выросла на 24%.Эксперты отмечают, что рост продаж автокредитов на подержанные транспортные средства связан с рядом факторов: резким повышением стоимости новых автомобилей и дефицитом популярных европейских моделей на рынке. Кроме того, положительную динамику сегмента поддержала реализация отложенного за март-апрель спроса.

https://ria.ru/20220808/tseny-1807920731.html

россия

япония

южная корея

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экономика, авто, россия, япония, южная корея