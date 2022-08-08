https://ria.ru/20220808/avstriya-1808177860.html

Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации

Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации - РИА Новости, 08.08.2022

Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации

Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T21:31

2022-08-08T21:31

2022-08-08T21:31

австрия

еврокомиссия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).ЕС обязался к середине века стать климатически нейтральным регионом - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу будет равен нулю. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.Поддержка предназначена для ряда регионов Австрии, где активно присутствуют углеродоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, цемента, химикатов, и которые "проходят через значительные преобразования", отмечает ЕК.Средства, в частности, будут направлены на создание новых рабочих мест и снижение их потери, связанной с переходом к более "зелёной" экономике.JTF - это специальный фонд, созданный для поддержки территорий в Евросоюзе, сталкивающиеся с самыми большими проблемами при переходе к климатически нейтральной экономике. Его общий объём на 2021-2027 годы составляет около 20 миллиардов евро, средства распределяются Еврокомиссией в виде грантов.

https://ria.ru/20220721/obogrev-1803928025.html

австрия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

австрия, еврокомиссия, евросоюз