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Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации - РИА Новости, 08.08.2022
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Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации
Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации - РИА Новости, 08.08.2022
Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации
Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:31
2022-08-08T21:31
австрия
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).ЕС обязался к середине века стать климатически нейтральным регионом - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу будет равен нулю. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.Поддержка предназначена для ряда регионов Австрии, где активно присутствуют углеродоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, цемента, химикатов, и которые "проходят через значительные преобразования", отмечает ЕК.Средства, в частности, будут направлены на создание новых рабочих мест и снижение их потери, связанной с переходом к более "зелёной" экономике.JTF - это специальный фонд, созданный для поддержки территорий в Евросоюзе, сталкивающиеся с самыми большими проблемами при переходе к климатически нейтральной экономике. Его общий объём на 2021-2027 годы составляет около 20 миллиардов евро, средства распределяются Еврокомиссией в виде грантов.
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австрия, еврокомиссия, евросоюз
21:31 08.08.2022
 
Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации

Австрия получит 136 миллионов евро от ЕС для смягчения последствий энерготрансформации

CC BY 2.0 / Christine Webster / WienВена
Вена - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien
Вена. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).
"Еврокомиссия приняла Территориальные планы справедливого перехода (TJTP) для Австрии вместе с первым финансированием в рамках Фонда справедливого перехода (JTF) в размере 76 миллионов евро. Австрия получит в общей сложности 136 миллионов евро в текущих ценах в рамках JTF для того, чтобы переход к климатической нейтральности никого не оставил позади", - говорится в релизе.
ЕС обязался к середине века стать климатически нейтральным регионом - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу будет равен нулю. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.
Поддержка предназначена для ряда регионов Австрии, где активно присутствуют углеродоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, цемента, химикатов, и которые "проходят через значительные преобразования", отмечает ЕК.
Средства, в частности, будут направлены на создание новых рабочих мест и снижение их потери, связанной с переходом к более "зелёной" экономике.
JTF - это специальный фонд, созданный для поддержки территорий в Евросоюзе, сталкивающиеся с самыми большими проблемами при переходе к климатически нейтральной экономике. Его общий объём на 2021-2027 годы составляет около 20 миллиардов евро, средства распределяются Еврокомиссией в виде грантов.
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