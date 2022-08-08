https://ria.ru/20220808/avstriya-1808177860.html
Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации
Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации - РИА Новости, 08.08.2022
Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации
Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T21:31
2022-08-08T21:31
2022-08-08T21:31
австрия
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).ЕС обязался к середине века стать климатически нейтральным регионом - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу будет равен нулю. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.Поддержка предназначена для ряда регионов Австрии, где активно присутствуют углеродоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, цемента, химикатов, и которые "проходят через значительные преобразования", отмечает ЕК.Средства, в частности, будут направлены на создание новых рабочих мест и снижение их потери, связанной с переходом к более "зелёной" экономике.JTF - это специальный фонд, созданный для поддержки территорий в Евросоюзе, сталкивающиеся с самыми большими проблемами при переходе к климатически нейтральной экономике. Его общий объём на 2021-2027 годы составляет около 20 миллиардов евро, средства распределяются Еврокомиссией в виде грантов.
https://ria.ru/20220721/obogrev-1803928025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, еврокомиссия, евросоюз
Австрия получит от ЕС деньги для смягчения последствий энерготрансформации
Австрия получит 136 миллионов евро от ЕС для смягчения последствий энерготрансформации
БРЮССЕЛЬ, 8 авг - РИА Новости. Австрия получит 136 миллионов евро из специального фонда Евросоюза для смягчения последствий энергетической трансформации, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии (ЕК).
"Еврокомиссия приняла Территориальные планы справедливого перехода (TJTP) для Австрии вместе с первым финансированием в рамках Фонда справедливого перехода (JTF) в размере 76 миллионов евро. Австрия получит в общей сложности 136 миллионов евро в текущих ценах в рамках JTF для того, чтобы переход к климатической нейтральности никого не оставил позади", - говорится в релизе.
ЕС
обязался к середине века стать климатически нейтральным регионом - когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу будет равен нулю. Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов, роста потребления возобновляемой энергии.
Поддержка предназначена для ряда регионов Австрии
, где активно присутствуют углеродоемкие отрасли, такие как металлургия, производство бумаги, цемента, химикатов, и которые "проходят через значительные преобразования", отмечает ЕК
.
Средства, в частности, будут направлены на создание новых рабочих мест и снижение их потери, связанной с переходом к более "зелёной" экономике.
JTF - это специальный фонд, созданный для поддержки территорий в Евросоюзе, сталкивающиеся с самыми большими проблемами при переходе к климатически нейтральной экономике. Его общий объём на 2021-2027 годы составляет около 20 миллиардов евро, средства распределяются Еврокомиссией в виде грантов.