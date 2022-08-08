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МИД Китая обвинил Японию в лицемерии по вопросу ядерного оружия - РИА Новости, 08.08.2022
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МИД Китая обвинил Японию в лицемерии по вопросу ядерного оружия
МИД Китая обвинил Японию в лицемерии по вопросу ядерного оружия - РИА Новости, 08.08.2022
МИД Китая обвинил Японию в лицемерии по вопросу ядерного оружия
Япония является единственной страной в мире, которая подверглась ядерному удару, но при этом Токио всегда пользовался "ядерным зонтиком" США и препятствовал... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:58
2022-08-08T14:58
в мире
фумио кисида
япония
хиросима (префектура)
сша
вторая мировая война (1939-1945)
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Япония является единственной страной в мире, которая подверглась ядерному удару, но при этом Токио всегда пользовался "ядерным зонтиком" США и препятствовал тому, чтобы Вашингтон отказался от политики применения ядерного оружия первым, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в минувшую субботу на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться. По его словам, "это – ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках"."Япония, являясь единственной страной, подвергшейся ядерному удару, давно считает себя "образцовой ученицей" в области международного ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, а также выступает за создание мира, свободного от ядерного оружия. Но на самом деле Япония всегда пользовалась "ядерным зонтиком" США, выступала против и препятствовала тому, чтобы США отказались от политики применения ядерного оружия первыми", - заявил дипломат.Он отметил, что некоторые японские политики даже призывают к "совместному использованию ядерного оружия" с США, заявляя, что размещение американского ядерного оружия в Японии не может быть табуированной темой."Японское правительство не только попустительствовало вышеупомянутым дискуссиям, но также исключило формулировку "три безъядерных принципа" их своего доклада на десятой Обзорной конференции ДНЯО. Люди невольно задаются вопросом: какие именно намерения у Японии? Соответствуют ли заявления Японии в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия ее делам?" - указал он.Ван Вэньбинь указал, что Китай "призывает Японию, которая является не обладающим ядерным оружием государством-участником ДНЯО, добросовестно выполнять свои международные обязательства по нераспространению ядерного оружия, строго соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с "тремя безъядерными принципами", не разрабатывать и не ввозить ядерное оружие".Он также призвал Японию практическими действиями вносить должный вклад в достижение "мира, свободного от ядерного оружия".Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный Парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
https://ria.ru/20220805/oruzhie-1807610913.html
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япония
хиросима (префектура)
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в мире, фумио кисида, япония, хиросима (префектура), сша, вторая мировая война (1939-1945), китай, мид кнр
14:58 08.08.2022
 
МИД Китая обвинил Японию в лицемерии по вопросу ядерного оружия

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь обвинил Японию в использовании "ядерного зонтика" США

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 8 авг – РИА Новости. Япония является единственной страной в мире, которая подверглась ядерному удару, но при этом Токио всегда пользовался "ядерным зонтиком" США и препятствовал тому, чтобы Вашингтон отказался от политики применения ядерного оружия первым, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая в минувшую субботу на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться. По его словам, "это – ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 18:07
Делегация России в ООН призвала вернуть американское ядерное оружие в США
"Япония, являясь единственной страной, подвергшейся ядерному удару, давно считает себя "образцовой ученицей" в области международного ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, а также выступает за создание мира, свободного от ядерного оружия. Но на самом деле Япония всегда пользовалась "ядерным зонтиком" США, выступала против и препятствовала тому, чтобы США отказались от политики применения ядерного оружия первыми", - заявил дипломат.
Он отметил, что некоторые японские политики даже призывают к "совместному использованию ядерного оружия" с США, заявляя, что размещение американского ядерного оружия в Японии не может быть табуированной темой.
"Японское правительство не только попустительствовало вышеупомянутым дискуссиям, но также исключило формулировку "три безъядерных принципа" их своего доклада на десятой Обзорной конференции ДНЯО. Люди невольно задаются вопросом: какие именно намерения у Японии? Соответствуют ли заявления Японии в области ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия ее делам?" - указал он.
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Володин заявил, что 6 и 9 августа должны стать днями покаяния США
Ван Вэньбинь указал, что Китай "призывает Японию, которая является не обладающим ядерным оружием государством-участником ДНЯО, добросовестно выполнять свои международные обязательства по нераспространению ядерного оружия, строго соблюдать взятые на себя обязательства в соответствии с "тремя безъядерными принципами", не разрабатывать и не ввозить ядерное оружие".
Он также призвал Японию практическими действиями вносить должный вклад в достижение "мира, свободного от ядерного оружия".
Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО, действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран – СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора – не принимать и не создавать атомную бомбу.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный Парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
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Глава МИД Китая назвал три ошибки США в вопросе Тайваня
 
В миреФумио КисидаЯпонияХиросима (префектура)СШАВторая мировая война (1939-1945)КитайМИД КНР
 
 
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