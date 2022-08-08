https://ria.ru/20220808/artek-1807977020.html

Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"

Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек" - РИА Новости, 08.08.2022

Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"

Сорок детей с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр "Артек", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T11:32

2022-08-08T11:32

2022-08-08T11:32

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артек

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харьковская область

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Сорок детей с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр "Артек", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Харьковской области."Сорок детей из освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек". Дети были собраны из четырех районов освобожденной Харьковской области: Купянского, Волчанского, Изюмского и Харьковского", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что дети будут отдыхать в "Артеке" 21 день.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220806/deti-1807712392.html

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харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, артек, россия, харьковская область