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Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек" - РИА Новости, 08.08.2022
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Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек" - РИА Новости, 08.08.2022
Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
Сорок детей с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр "Артек", сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T11:32
2022-08-08T11:32
в мире
артек
россия
харьковская область
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Сорок детей с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр "Артек", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Харьковской области."Сорок детей из освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек". Дети были собраны из четырех районов освобожденной Харьковской области: Купянского, Волчанского, Изюмского и Харьковского", - сообщили в ведомстве.Отмечается, что дети будут отдыхать в "Артеке" 21 день.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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в мире, артек, россия, харьковская область
11:32 08.08.2022
 
Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"

Дети с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек"

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети у поезда "Таврия" на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр "Артек"
Дети у поезда Таврия на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр Артек - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Дети у поезда "Таврия" на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр "Артек". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Сорок детей с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр "Артек", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Харьковской области.
"Сорок детей из освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек". Дети были собраны из четырех районов освобожденной Харьковской области: Купянского, Волчанского, Изюмского и Харьковского", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что дети будут отдыхать в "Артеке" 21 день.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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