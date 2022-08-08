Дети из Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
Дети с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДети у поезда "Таврия" на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр "Артек"
Дети у поезда "Таврия" на железнодорожном вокзале Симферополя, перед отправкой на отдых в Международный детский центр "Артек". Архивное фото
МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Сорок детей с освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в международный детский центр "Артек", сообщили журналистам в пресс-службе администрации Харьковской области.
"Сорок детей из освобожденных территорий Харьковской области отправились на отдых в "Артек". Дети были собраны из четырех районов освобожденной Харьковской области: Купянского, Волчанского, Изюмского и Харьковского", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что дети будут отдыхать в "Артеке" 21 день.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.