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На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа - РИА Новости, 08.08.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html
На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа
На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа - РИА Новости, 08.08.2022
На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа
В динамическом показе международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые будет участвовать роботизированная БМП-3 без экипажа, сообщили журналистам... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T10:09
2022-08-08T10:09
новое оружие россии
безопасность
форум "армия — 2022"
кубинка
ростех
бмп-3
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В динамическом показе международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые будет участвовать роботизированная БМП-3 без экипажа, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации "Ростех"."В динамическом показе впервые покажет свои возможности роботизированная БМП-3 с боевым модулем. Машина-робот является совместным проектом предприятий холдинга "Высокоточные комплексы" – Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал", - сказали в корпорации.Как уточнили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы", робот в ходе показа будет управляться дистанционно. Машина оснащена боевым модулем "Синица", который был роботизирован.Всего "Ростех" покажет на "Армии" более 1000 образцов оружия и военной техники. В частности, концерн "Уралвагонзавод" представит технику, которая успешно зарекомендовала себя в боевых действиях. В том числе танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведения огнем, ее версию под калибр 155-миллимеровых и многое другое.Как сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в форуме "Армия", который пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа, планируется участие около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Он уточнял, что в ходе выставки будут подписаны госконтракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса на сумму более чем 522 миллиарда рублей.
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безопасность, форум "армия — 2022", кубинка, ростех, бмп-3
10:09 08.08.2022
 
На "Армии-2022" впервые покажут роботизированную БМП-3 без экипажа

"Ростех" на "Армии-2022" впервые покажет возможности роботизированной БМП-3 без экипажа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия"
Международный военно-технический форум Армия - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Международный военно-технический форум "Армия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В динамическом показе международного военно-технического форума "Армия-2022" впервые будет участвовать роботизированная БМП-3 без экипажа, сообщили журналистам в понедельник в госкорпорации "Ростех".
"В динамическом показе впервые покажет свои возможности роботизированная БМП-3 с боевым модулем. Машина-робот является совместным проектом предприятий холдинга "Высокоточные комплексы"Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал", - сказали в корпорации.
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Как уточнили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы", робот в ходе показа будет управляться дистанционно. Машина оснащена боевым модулем "Синица", который был роботизирован.
Всего "Ростех" покажет на "Армии" более 1000 образцов оружия и военной техники. В частности, концерн "Уралвагонзавод" представит технику, которая успешно зарекомендовала себя в боевых действиях. В том числе танк Т-90МС, боевую машину поддержки танков БМПТ "Терминатор", 152-мм самоходную гаубицу "Мста-С" с автоматизированной системой управления наведения огнем, ее версию под калибр 155-миллимеровых и многое другое.
Как сообщал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, в форуме "Армия", который пройдет в подмосковной Кубинке с 15 по 21 августа, планируется участие около 1,5 тысяч предприятий и организаций, в том числе зарубежных. Он уточнял, что в ходе выставки будут подписаны госконтракты с компаниями оборонно-промышленного комплекса на сумму более чем 522 миллиарда рублей.
Мобильная робототехническая платформа Маркер - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 03:11Новое оружие России
Источник: робот "Маркер" впервые покажут "в железе" на форуме "Армия-2022"
 
Новое оружие РоссииБезопасностьФорум "Армия — 2022"КубинкаРостехБМП-3
 
 
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