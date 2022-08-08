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В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022" - РИА Новости, 08.08.2022
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В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022"
В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022" - РИА Новости, 08.08.2022
В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022"
В Узбекистане началась подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда", сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T14:08
2022-08-08T14:08
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
узбекистан
войска рхбз
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Узбекистане началась подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."Экипажи химической разведки из шести стран прибыли на полигон Сазаган (Республика Узбекистан), где началась подготовка к международному конкурсу АрМИ "Безопасная среда-2022". В состязаниях участвуют команды вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран. Российскую делегацию возглавляет заместитель начальника Военной академии РХБЗ генерал-майор Валерий Васильев", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что сегодня на полигоне Сазаган состоялось совещание, на котором утвердили график проведения жеребьевок и тренировок.Российская команда под руководством генерал-майора Васильева провела рекогносцировку на полигоне, изучив все препятствия с учетом климатических условий и рельефа местности.Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования. Соревнования включают в себя три этапа: "индивидуальная гонка", "огневая подготовка" и "эстафета". Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.В ходе эстафеты конкурсанты должны будут обнаружить прибор, имитирующий "излучение", провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.В прошлом году состязания прошли на полигоне Корла Китайской Народной Республики.
https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html
https://ria.ru/20220623/priglashenie-1797604773.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), узбекистан, войска рхбз
14:08 08.08.2022
 
В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022"

В Узбекистане началась подготовка к проведению конкурса "АрМИ-2022" "Безопасная среда"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки"
Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Тропа разведчика в конкурсе Отличники войсковой разведки - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа "Тропа разведчика" в конкурсе "Отличники войсковой разведки". Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Узбекистане началась подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.
"Экипажи химической разведки из шести стран прибыли на полигон Сазаган (Республика Узбекистан), где началась подготовка к международному конкурсу АрМИ "Безопасная среда-2022". В состязаниях участвуют команды вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран. Российскую делегацию возглавляет заместитель начальника Военной академии РХБЗ генерал-майор Валерий Васильев", - сказали в ведомстве.
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Там уточнили, что сегодня на полигоне Сазаган состоялось совещание, на котором утвердили график проведения жеребьевок и тренировок.
Российская команда под руководством генерал-майора Васильева провела рекогносцировку на полигоне, изучив все препятствия с учетом климатических условий и рельефа местности.
Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования. Соревнования включают в себя три этапа: "индивидуальная гонка", "огневая подготовка" и "эстафета". Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.
В ходе эстафеты конкурсанты должны будут обнаружить прибор, имитирующий "излучение", провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.
В прошлом году состязания прошли на полигоне Корла Китайской Народной Республики.
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БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УзбекистанВойска РХБЗ
 
 
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