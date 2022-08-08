https://ria.ru/20220808/armi-1808043715.html

В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022"

В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022" - РИА Новости, 08.08.2022

В Узбекистане начали готовиться к проведению конкурса "АрМИ-2022"

В Узбекистане началась подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда", сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T14:08

2022-08-08T14:08

2022-08-08T14:08

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

узбекистан

войска рхбз

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. В Узбекистане началась подготовка команд к проведению конкурса армейских международных игр "АрМИ-2022" "Безопасная среда", сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ."Экипажи химической разведки из шести стран прибыли на полигон Сазаган (Республика Узбекистан), где началась подготовка к международному конкурсу АрМИ "Безопасная среда-2022". В состязаниях участвуют команды вооруженных сил Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Исламской Республики Иран. Российскую делегацию возглавляет заместитель начальника Военной академии РХБЗ генерал-майор Валерий Васильев", - сказали в ведомстве.Там уточнили, что сегодня на полигоне Сазаган состоялось совещание, на котором утвердили график проведения жеребьевок и тренировок.Российская команда под руководством генерал-майора Васильева провела рекогносцировку на полигоне, изучив все препятствия с учетом климатических условий и рельефа местности.Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования. Соревнования включают в себя три этапа: "индивидуальная гонка", "огневая подготовка" и "эстафета". Экипажи выполнят более 20 нормативов по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите.В ходе эстафеты конкурсанты должны будут обнаружить прибор, имитирующий "излучение", провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.В прошлом году состязания прошли на полигоне Корла Китайской Народной Республики.

https://ria.ru/20220808/armiya-1807948012.html

https://ria.ru/20220623/priglashenie-1797604773.html

узбекистан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), узбекистан, войска рхбз