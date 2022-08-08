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Путин наградил посла в Польше орденом Александра Невского
Путин наградил посла в Польше орденом Александра Невского - РИА Новости, 08.08.2022
Путин наградил посла в Польше орденом Александра Невского
Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского - указ РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:51
2022-08-08T16:51
2022-08-08T16:53
политика
польша
россия
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Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского - указ
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, польша, россия
Материал дополняется
16:51 08.08.2022 (обновлено: 16:53 08.08.2022)
Путин наградил посла в Польше орденом Александра Невского
Президент Путин наградил посла России в Польше Андреева орденом Александра Невского
Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского - указ