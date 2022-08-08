https://ria.ru/20220808/afrika-1808124333.html

Белый дом планирует противостоять России и Китаю в странах Африки

Белый дом планирует противостоять России и Китаю в странах Африки - РИА Новости, 08.08.2022

Белый дом планирует противостоять России и Китаю в странах Африки

США намерены укреплять "открытое общество" в странах Африки, поскольку это позволяет противостоять действиям России и КНР, говорится в сообщении Белого дома о... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T17:52

2022-08-08T17:52

2022-08-08T17:54

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ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США намерены укреплять "открытое общество" в странах Африки, поскольку это позволяет противостоять действиям России и КНР, говорится в сообщении Белого дома о стратегии США по странам Африки южнее Сахары, опубликованном в понедельник."Открытые общества в целом более склонны работать совместно с Соединенными Штатами, больше привлекают американскую торговлю и инвестиции, а также противодействуют вредоносным активностям КНР, России и других игроков", - указывается в документе.Администрация президента США заявляет о необходимости укреплять экономики африканских стран, включая борьбу с последствиями пандемии и вопросы продовольственной безопасности. "США намерены работать с региональными правительствами и международными партнерами над созданием более стабильных и инклюзивных африканских экономик", - подчеркивается в сообщении.В числе приоритетов перечислены укрепление демократии и гендерного равенства, развитие международной стабильности и кибербезопасности, борьба с терроризмом, коррупцией и изменением климата. "США могут предложить африканцам позитивный выбор, чтобы они определили свое собственное будущее", - резюмировали в Белом доме.В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил четырёхдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию РФ по Украине и договорился, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали. Визит министра прошёл на фоне заявлений из западных столиц о якобы изоляции России. Однако под занавес поездки глава евродипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что Лавров оказался более популярным в западной прессе, чем он сам. В МИД РФ на это заметили, что "крестовый поход" Запада по изоляции России обернулся провалом.

https://ria.ru/20220808/blinken-1807934318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, россия, африка