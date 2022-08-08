17:52 08.08.2022 (обновлено: 17:54 08.08.2022)
Белый дом планирует противостоять России и Китаю в странах Африки
Белый дом хочет укреплять "открытое общество" в Африке для противодействия России и Китаю
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 авг - РИА Новости. США намерены укреплять "открытое общество" в странах Африки, поскольку это позволяет противостоять действиям России и КНР, говорится в сообщении Белого дома о стратегии США по странам Африки южнее Сахары, опубликованном в понедельник.
Администрация президента США заявляет о необходимости укреплять экономики африканских стран, включая борьбу с последствиями пандемии и вопросы продовольственной безопасности. "США намерены работать с региональными правительствами и международными партнерами над созданием более стабильных и инклюзивных африканских экономик", - подчеркивается в сообщении.
В числе приоритетов перечислены укрепление демократии и гендерного равенства, развитие международной стабильности и кибербезопасности, борьба с терроризмом, коррупцией и изменением климата. "США могут предложить африканцам позитивный выбор, чтобы они определили свое собственное будущее", - резюмировали в Белом доме.
В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил четырёхдневное турне по африканским странам. В Египте, Республике Конго, Уганде и Эфиопии министр обсудил с высшим руководством этих стран ситуацию на мировом рынке продовольствия, разъяснил позицию РФ по Украине и договорился, что государства будут наращивать сотрудничество в торговле, энергетике, АПК и ВТС так, чтобы западные санкции этому не мешали. Визит министра прошёл на фоне заявлений из западных столиц о якобы изоляции России. Однако под занавес поездки глава евродипломатии Жозеп Боррель пожаловался, что Лавров оказался более популярным в западной прессе, чем он сам. В МИД РФ на это заметили, что "крестовый поход" Запада по изоляции России обернулся провалом.