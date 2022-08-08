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Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220808/aes-1808096815.html
Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС
Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС - РИА Новости, 08.08.2022
Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС
Власти Запорожской области ожидают от ООН конструктивных и конкретных действий на фоне обстрелов АЭС в Энергодаре со стороны Украины, заявил член главного... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-08T16:25
2022-08-08T16:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
оон
магатэ
владимир рогов
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Власти Запорожской области ожидают от ООН конструктивных и конкретных действий на фоне обстрелов АЭС в Энергодаре со стороны Украины, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и каких-то конкретных действий, потому что сейчас мы видим, что ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую. И почему-то на уровне клерков ООН идет давление на МАГАТЭ, идет режим саботажа, и никакие вопросы не поднимаются", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html
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запорожская область
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в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, оон, магатэ, владимир рогов
16:25 08.08.2022
 
Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС

Рогов: запорожские власти ждут от ООН действий из-за обстрелов АЭС со стороны Украины

Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России
Последствия удара по Запорожской АЭС. Кадр видео Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Власти Запорожской области ожидают от ООН конструктивных и конкретных действий на фоне обстрелов АЭС в Энергодаре со стороны Украины, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и каких-то конкретных действий, потому что сейчас мы видим, что ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую. И почему-то на уровне клерков ООН идет давление на МАГАТЭ, идет режим саботажа, и никакие вопросы не поднимаются", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Киев бьет по Запорожской АЭС с дальним прицелом
Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.
По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСООНМАГАТЭВладимир Рогов
 
 
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