https://ria.ru/20220808/aes-1808096815.html

Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС

Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС - РИА Новости, 08.08.2022

Запорожские власти ждут конкретных действий ООН из-за ударов Киева по АЭС

Власти Запорожской области ожидают от ООН конструктивных и конкретных действий на фоне обстрелов АЭС в Энергодаре со стороны Украины, заявил член главного... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-08T16:25

2022-08-08T16:25

2022-08-08T16:25

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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оон

магатэ

владимир рогов

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МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Власти Запорожской области ожидают от ООН конструктивных и конкретных действий на фоне обстрелов АЭС в Энергодаре со стороны Украины, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и каких-то конкретных действий, потому что сейчас мы видим, что ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую. И почему-то на уровне клерков ООН идет давление на МАГАТЭ, идет режим саботажа, и никакие вопросы не поднимаются", - сказал Рогов в эфире телеканала "Россия 24".Украинские войска уже несколько раз с начала спецоперации предпринимали попытки атаковать территорию АЭС. Участились обстрелы с 5 августа. В ночь на воскресенье украинские войска нанесли удар из РСЗО "Ураган" по ЗАЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции, сообщали власти Энергодара. Два энергоблока после обстрелов работают не на полную мощность. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность в связи с обстрелом ЗАЭС.По данным Минобороны РФ, артиллерия Украины 7 августа снова обстреляла Запорожскую АЭС - повреждена высоковольтная линия, персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220721/zaes-1803914730.html

https://ria.ru/20220806/aes-1807707461.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, оон, магатэ, владимир рогов