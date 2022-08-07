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СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных - РИА Новости, 07.08.2022
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СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных
СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных - РИА Новости, 07.08.2022
СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных
Жители Великобритании все чаще обращаются в благотворительные организации и центры спасения животных, чтобы передать им питомцев, которых больше не могут... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:28
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в мире
великобритания
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жители Великобритании все чаще обращаются в благотворительные организации и центры спасения животных, чтобы передать им питомцев, которых больше не могут содержать из-за дороговизны, сообщает Mirror."Владельцам животных приходится выбирать между отоплением домов, едой для детей и собакой", — приводит газета слова директора по операциям благотворительной организации Dogs Trust Адама Клоуза.Так, в этом году Dogs Trust зафиксировала 18 тысяч звонков от людей, которым больше не по карману содержание животных, — на 55 процентов больше, чем за семь месяцев прошлого года. Организация принимает по двести животных в неделю и испытывает потребность в опекунах, которые могли бы заботиться о питомцах, прежде чем им найдут новую семью.По информации издания, в Британии содержание кошки, как правило, обходится в полторы тысячи фунтов стерлингов в год, а на собаку за всю ее жизнь уходит 30 тысяч. При этом цены на корм для животных выросли с прошлого года на 20 процентов, подорожали и услуги ветеринаров.
https://ria.ru/20220805/voda-1807601002.html
https://ria.ru/20220730/krizis-1806056705.html
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в мире, великобритания
10:28 07.08.2022 (обновлено: 11:50 07.08.2022)
 
СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных

Издание Mirror: британцы стали чаще отказываться от домашних животных из-за роста цен

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Бездомная собака. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жители Великобритании все чаще обращаются в благотворительные организации и центры спасения животных, чтобы передать им питомцев, которых больше не могут содержать из-за дороговизны, сообщает Mirror.
"Владельцам животных приходится выбирать между отоплением домов, едой для детей и собакой", — приводит газета слова директора по операциям благотворительной организации Dogs Trust Адама Клоуза.
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Так, в этом году Dogs Trust зафиксировала 18 тысяч звонков от людей, которым больше не по карману содержание животных, — на 55 процентов больше, чем за семь месяцев прошлого года. Организация принимает по двести животных в неделю и испытывает потребность в опекунах, которые могли бы заботиться о питомцах, прежде чем им найдут новую семью.
По информации издания, в Британии содержание кошки, как правило, обходится в полторы тысячи фунтов стерлингов в год, а на собаку за всю ее жизнь уходит 30 тысяч. При этом цены на корм для животных выросли с прошлого года на 20 процентов, подорожали и услуги ветеринаров.
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