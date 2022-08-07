https://ria.ru/20220807/zhivotnye-1807823503.html

СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных

СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных - РИА Новости, 07.08.2022

СМИ: британцы из-за роста цен стали чаще отказываться от домашних животных

Жители Великобритании все чаще обращаются в благотворительные организации и центры спасения животных, чтобы передать им питомцев, которых больше не могут... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:28

2022-08-07T10:28

2022-08-07T11:50

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великобритания

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Жители Великобритании все чаще обращаются в благотворительные организации и центры спасения животных, чтобы передать им питомцев, которых больше не могут содержать из-за дороговизны, сообщает Mirror."Владельцам животных приходится выбирать между отоплением домов, едой для детей и собакой", — приводит газета слова директора по операциям благотворительной организации Dogs Trust Адама Клоуза.Так, в этом году Dogs Trust зафиксировала 18 тысяч звонков от людей, которым больше не по карману содержание животных, — на 55 процентов больше, чем за семь месяцев прошлого года. Организация принимает по двести животных в неделю и испытывает потребность в опекунах, которые могли бы заботиться о питомцах, прежде чем им найдут новую семью.По информации издания, в Британии содержание кошки, как правило, обходится в полторы тысячи фунтов стерлингов в год, а на собаку за всю ее жизнь уходит 30 тысяч. При этом цены на корм для животных выросли с прошлого года на 20 процентов, подорожали и услуги ветеринаров.

https://ria.ru/20220805/voda-1807601002.html

https://ria.ru/20220730/krizis-1806056705.html

великобритания

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, великобритания