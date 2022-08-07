Суббота стала в Москве вторым самым жарким днем этого лета

Вдали от центра города есть возможность пройтись по экотропам. В частности, в Серебряном бору их две. Первая идет вокруг Бездонного озера, пруда Копань и тростникового болота, вторая тоже начинается у озера, а затем уходит вглубь бора и дальше вдоль берега. Разумеется, не стоит забывать, что в Серебряному бору есть оборудованные пляжи, где разрешено купаться. Вся необходимая для этого инфраструктура здесь также предусмотрена, в том числе раздевалки и точки питания. За безопасность отвечают спасатели, которые следят за ситуацией и на воде, и на берегу.