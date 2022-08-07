21:39 07.08.2022 (обновлено: 23:41 07.08.2022)
Американский разведчик рассказал, как образумить Зеленского
Экс-разведчик США Риттер: Байден может остановить Зеленского всего одним звонком
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может повлиять на Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, заявил в беседе с RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.
"Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому", — сказал он.
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Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому США, если бы хотели, могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита, например, мир "отрицает и отвергает".
"Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина", — заключил американский военный.
Ранее власти Энергодара заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили в администрации города.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.