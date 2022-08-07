https://ria.ru/20220807/zelenskiy-1807903420.html

Американский разведчик рассказал, как образумить Зеленского

Американский разведчик рассказал, как образумить Зеленского - РИА Новости, 07.08.2022

Американский разведчик рассказал, как образумить Зеленского

Президент США Джо Байден может повлиять на Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, заявил в беседе с RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:39

2022-08-07T21:39

2022-08-07T23:41

в мире

запорожская аэс

вооруженные силы украины

украина

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден может повлиять на Зеленского, пригрозив отказом помогать Киеву, заявил в беседе с RT бывший офицер американской разведки Скотт Риттер."Это можно прекратить сегодня же, если президент Байден возьмет трубку и позвонит Зеленскому", — сказал он.Он назвал угрозу прекращения поставок оружия важным рычагом давления на Киев. Благодаря этому США, если бы хотели, могли бы остановить ВСУ от любого неоправданного или опасного решения, отметил эксперт, приведя в пример обстрел Запорожской АЭС.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день Запад не хочет как-либо критиковать Украину, а любые заявления об использовании Киевом мирного населения в качестве живого щита, например, мир "отрицает и отвергает"."Чтобы открыто говорить об украинской угрозе, нужно, чтобы мир понял, кто создал эту угрозу. И это не Россия, это Украина", — заключил американский военный.Ранее власти Энергодара заявили, что войска Киева в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО "Ураган" по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали примерно в 400 метрах от действующего энергоблока станции. Удары Киева по Запорожской АЭС, в случае повреждения энергоблока, угрожают жизням сотен тысяч жителей Украины, зарубежной Европы, а также Азии, заявили в администрации города.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220805/zapad-1807312130.html

https://ria.ru/20220807/kongress-1807874412.html

https://ria.ru/20220802/shantazh-1806666468.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, джо байден, владимир зеленский