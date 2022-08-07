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В Петербурге задержали мужчину, похитившего ребенка с детской площадки
В Петербурге задержали мужчину, похитившего ребенка с детской площадки - РИА Новости, 07.08.2022
В Петербурге задержали мужчину, похитившего ребенка с детской площадки
Полиция Невского района Санкт-Петербурга задержала местного жителя, похитившего семилетнего мальчика с детской площадки, сообщила пресс-служба ГУМВД по... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:57
2022-08-07T15:57
2022-08-07T15:57
россия
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Невского района Санкт-Петербурга задержала местного жителя, похитившего семилетнего мальчика с детской площадки, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как информирует ведомство, накануне в полицию Невского района обратился мужчина, рассказавший, как заметил своего соседа, который завел к себе в квартиру "неизвестного мальчика 5-7 лет". При этом прибывшим на место полицейским не открыли дверь, из-за которой была слышна громкая музыка и детский смех."Совместно с сотрудниками МЧС после вскрытия дверей… был задержан хозяин квартиры, 1977 года рождения, неработающий, также в квартире обнаружен мальчик, 2015 года рождения. Установлено, что в дневное время неизвестный забрал (ребенка) с детской площадки, где (тот) находился с сестрой", - говорится в сообщении.Как установила полиция, мальчик растет в неполной многодетной семье, не состоящей на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мужчина, которого заинтересовал ребенок, состоит на учете в психоневрологическом диспансере."Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). Похититель задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - заключает ГУМВД.
https://ria.ru/20220705/arest-1800452843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), санкт-петербург
В Петербурге задержали мужчину, похитившего ребенка с детской площадки
Полиция задержала петербуржца, похитившего с детской площадки семилетнего мальчика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл – РИА Новости. Полиция Невского района Санкт-Петербурга задержала местного жителя, похитившего семилетнего мальчика с детской площадки, сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Невского района обратился мужчина, рассказавший, как заметил своего соседа, который завел к себе в квартиру "неизвестного мальчика 5-7 лет". При этом прибывшим на место полицейским не открыли дверь, из-за которой была слышна громкая музыка и детский смех.
"Совместно с сотрудниками МЧС
после вскрытия дверей… был задержан хозяин квартиры, 1977 года рождения, неработающий, также в квартире обнаружен мальчик, 2015 года рождения. Установлено, что в дневное время неизвестный забрал (ребенка) с детской площадки, где (тот) находился с сестрой", - говорится в сообщении.
Как установила полиция, мальчик растет в неполной многодетной семье, не состоящей на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Мужчина, которого заинтересовал ребенок, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека). Похититель задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - заключает ГУМВД.