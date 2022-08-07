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В Великобритании россиянин оспорит в суде задержание своей суперъяхты
В Великобритании россиянин оспорит в суде задержание своей суперъяхты - РИА Новости, 07.08.2022
В Великобритании россиянин оспорит в суде задержание своей суперъяхты
Российский предприниматель Сергей Науменко собирается оспорить в Высоком суде Лондона задержание его суперъяхты из-за введений санкций против РФ, сообщает... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T15:57
2022-08-07T15:57
2022-08-07T15:57
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российский предприниматель Сергей Науменко собирается оспорить в Высоком суде Лондона задержание его суперъяхты из-за введений санкций против РФ, сообщает газета Times.По данным газеты, Науменко также обвинил министра транспорта Великобритании Гранта Шаппса в клевете и уведомил его о возможной подаче иска против него. Отмечается, что министр снял видеоролик в социальную сеть TikTok во время задержания яхты, называя владельца судна "олигархом" и "другом" президента РФ Владимира Путина.Как сообщает издание, предприниматель отрицает свои связи с Путиным. Науменко не попал в британские санкционные списки.Развитие этого дела грозит подорвать подход Лондона к санкциям против России. Отмечается, что налогоплательщики могут получить "счет на сотни тысяч фунтов стерлингов за расходы", понесенные Науменко и его британским экипажем.В марте суперъяхта Phi стоимостью 38 миллионов фунтов была конфисковала британскими властями. Судно находилось в доке в деловом квартале Кэнэри-Уорф на востоке Лондона. Министерство транспорта заявило, что суперъяхта принадлежит российскому бизнесмену, однако его имя не называлось.
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в мире, лондон, россия, великобритания
В Великобритании россиянин оспорит в суде задержание своей суперъяхты
Times: предприниматель Сергей Науменко собирается оспорить в суде задержание суперъяхты