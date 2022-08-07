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ВСУ отравили воду в колодцах во Владимировке, заявил местный житель
ВСУ отравили воду в колодцах во Владимировке, заявил местный житель - РИА Новости, 07.08.2022
ВСУ отравили воду в колодцах во Владимировке, заявил местный житель
Украинские силовики, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе, отравили воду в колодцах, рассказал журналистам местный житель Александр. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:34
2022-08-07T16:34
2022-08-07T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
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ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе, отравили воду в колодцах, рассказал журналистам местный житель Александр.Один из военнослужащих Народной милиции ЛНР пояснил РИА Новости, что это не единичный случай, украинские силовики, отходя, травят воду и оставляют даже отравленную пищу в надежде навредить военнослужащим республики, а также мирным жителям."Мы коллаборанты, а не мирные жители для них (для украинских силовиков – ред.), они нас за людей не считают", - рассказал Александр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх
ВСУ отравили воду в колодцах во Владимировке, заявил местный житель
Житель Владимировки рассказал, что украинские боевики отравили воду в сельских колодцах
ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе, отравили воду в колодцах, рассказал журналистам местный житель Александр.
"В колодцах вода не питьевая, во-первых, она техническая, во-вторых, там трупы животных. Я даже видел, как они (украинские силовики - ред.) два мешка селитры высыпали", - рассказал местный житель.
Один из военнослужащих Народной милиции ЛНР пояснил РИА Новости, что это не единичный случай, украинские силовики, отходя, травят воду и оставляют даже отравленную пищу в надежде навредить военнослужащим республики, а также мирным жителям.
"Мы коллаборанты, а не мирные жители для них (для украинских силовиков – ред.), они нас за людей не считают", - рассказал Александр.