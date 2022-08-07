https://ria.ru/20220807/voda-1807866972.html

ВСУ отравили воду в колодцах во Владимировке, заявил местный житель

ВСУ отравили воду в колодцах во Владимировке, заявил местный житель - РИА Новости, 07.08.2022

ВСУ отравили воду в колодцах во Владимировке, заявил местный житель

Украинские силовики, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе, отравили воду в колодцах, рассказал журналистам местный житель Александр. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:34

2022-08-07T16:34

2022-08-07T16:34

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

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ВЛАДИМИРОВКА (ДНР), 7 авг - РИА Новости. Украинские силовики, отходя из села Владимировка под Соледаром в Донбассе, отравили воду в колодцах, рассказал журналистам местный житель Александр.Один из военнослужащих Народной милиции ЛНР пояснил РИА Новости, что это не единичный случай, украинские силовики, отходя, травят воду и оставляют даже отравленную пищу в надежде навредить военнослужащим республики, а также мирным жителям."Мы коллаборанты, а не мирные жители для них (для украинских силовиков – ред.), они нас за людей не считают", - рассказал Александр.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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