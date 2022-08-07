https://ria.ru/20220807/voda-1807799652.html

Врач рассказала, зачем нужно пить соленую воду

Врач рассказала, зачем нужно пить соленую воду - РИА Новости, 07.08.2022

Врач рассказала, зачем нужно пить соленую воду

Питьевая вода должна быть безопасна с точки зрения наличия бактерий и паразитов, соответствовать нормам по уровню радиации, а с целью восполнить потерю солей и... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T03:15

2022-08-07T03:15

2022-08-07T03:15

общество

россия

вода

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Питьевая вода должна быть безопасна с точки зрения наличия бактерий и паразитов, соответствовать нормам по уровню радиации, а с целью восполнить потерю солей и микроэлементов с потом иногда стоит пить слегка соленую или минеральную воду, рассказала агентству "Прайм" врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.При этом следует учитывать состояние организма и наличие заболеваний, например, гипертонии или ишемической болезни сердца.По ее словам, в день необходимо употреблять 2,5 литра воды, включая ту, что находится в пище и напитках. В случае жары дневную норму можно увеличить до 3,5 литра, а при физической нагрузке — до четырех литров и даже больше. При этом важно ориентироваться на здоровье и самочувствие, в частности, на патологии со стороны почек.В жару обильное питье поможет вывести лишние соли и предупредит отеки, но лучше пить воду комнатной температуры, заключила Сопрун.

https://ria.ru/20220803/sol-1806817705.html

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общество, россия, вода