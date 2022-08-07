Врач рассказала, зачем нужно пить соленую воду
Врач Сопрун посоветовала иногда стоит пить слегка соленую или минеральную воду
© Depositphotos / photography33Девушка пьет воду
© Depositphotos / photography33
Девушка пьет воду. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Питьевая вода должна быть безопасна с точки зрения наличия бактерий и паразитов, соответствовать нормам по уровню радиации, а с целью восполнить потерю солей и микроэлементов с потом иногда стоит пить слегка соленую или минеральную воду, рассказала агентству "Прайм" врач-эпидемиолог, ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун.
При этом следует учитывать состояние организма и наличие заболеваний, например, гипертонии или ишемической болезни сердца.
“При этих патологиях необходимо ограничивать употребление солей”, — предупредила специалист.
По ее словам, в день необходимо употреблять 2,5 литра воды, включая ту, что находится в пище и напитках. В случае жары дневную норму можно увеличить до 3,5 литра, а при физической нагрузке — до четырех литров и даже больше. При этом важно ориентироваться на здоровье и самочувствие, в частности, на патологии со стороны почек.
В жару обильное питье поможет вывести лишние соли и предупредит отеки, но лучше пить воду комнатной температуры, заключила Сопрун.
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