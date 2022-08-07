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СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз - РИА Новости, 07.08.2022
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СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз
СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз - РИА Новости, 07.08.2022
СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз
Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:34
2022-08-07T10:34
в мире
россия
болгария
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии.Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы."Болгарские консульства в России не прекратили принимать и обрабатывать документы", - говорится в сообщении радиостанции.Отмечается, что деятельность представительств замедлилась из-за уменьшения количества сотрудников технического персонала. При обработке документов приоритет отдают "экстренным случаем", указывает министерство.
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в мире, россия, болгария, ассоциация туроператоров россии (атор)
10:34 07.08.2022
 
СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз

Радио BNR: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство Республики Болгария в РФ в Москве
Посольство Республики Болгария в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Посольство Республики Болгария в РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии.
Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы.
"Болгарские консульства в России не прекратили принимать и обрабатывать документы", - говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что деятельность представительств замедлилась из-за уменьшения количества сотрудников технического персонала. При обработке документов приоритет отдают "экстренным случаем", указывает министерство.
Посольство Российской Федерации в столице Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 17:18
Болгария свела к нулю возможность работы посольства России, заявил МИД
 
В миреРоссияБолгарияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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