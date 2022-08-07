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СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз

СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз - РИА Новости, 07.08.2022

СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз

Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:34

2022-08-07T10:34

2022-08-07T10:34

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россия

болгария

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии.Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы."Болгарские консульства в России не прекратили принимать и обрабатывать документы", - говорится в сообщении радиостанции.Отмечается, что деятельность представительств замедлилась из-за уменьшения количества сотрудников технического персонала. При обработке документов приоритет отдают "экстренным случаем", указывает министерство.

https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, болгария, ассоциация туроператоров россии (атор)