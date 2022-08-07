https://ria.ru/20220807/vizy-1807824660.html
СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз
СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз - РИА Новости, 07.08.2022
СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз
Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:34
2022-08-07T10:34
2022-08-07T10:34
в мире
россия
болгария
ассоциация туроператоров россии (атор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579406523_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_ebee6baef91fd9d421cede7059b9a304.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Болгарские консульства в России не перестали принимать заявления на получение виз, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на МИД Болгарии.Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее заявила, что консульство Болгарии известило российских туроператоров о приостановке приема документов на туристические визы."Болгарские консульства в России не прекратили принимать и обрабатывать документы", - говорится в сообщении радиостанции.Отмечается, что деятельность представительств замедлилась из-за уменьшения количества сотрудников технического персонала. При обработке документов приоритет отдают "экстренным случаем", указывает министерство.
https://ria.ru/20220703/bolgariya-1799936249.html
россия
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579406523_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_c78d1d2c9081f4f97167a0d0feda925b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, болгария, ассоциация туроператоров россии (атор)
СМИ: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз
Радио BNR: болгарские консульства в России принимают заявления на получение виз