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Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807899416.html
Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ
Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.08.2022
Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ
Западные страны совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:03
2022-08-07T23:07
в мире
украина
нато
специальная военная операция на украине
германия
альтернатива для германии (партия)
россия
верховная рада украины
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БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Западные страны совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF."Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник", — подчеркнула она.По словам депутата, Россия в течение нескольких десятилетий предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО, но Запад пересек эту "красную черту", тем самым допустив ошибку.В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.Москва не раз заявляла, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20220713/nato-1802290307.html
https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799707595.html
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в мире, украина, нато, германия, альтернатива для германии (партия), россия, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, донбасс
21:03 07.08.2022 (обновлено: 23:07 07.08.2022)
 
Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ

Глава немецкой "АдГ" Вайдель: Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус

© AFP 2022 / Kenzo TribouillardЛюди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / Kenzo Tribouillard
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Западные страны совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF.
"Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник", — подчеркнула она.
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По словам депутата, Россия в течение нескольких десятилетий предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО, но Запад пересек эту "красную черту", тем самым допустив ошибку.
В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
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Зеленский поставил Украину в пример НАТО
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.
Москва не раз заявляла, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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3 июля, 02:04
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОГерманияАльтернатива для Германии (партия)РоссияВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийДонбасс
 
 
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