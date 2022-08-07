21:03 07.08.2022 (обновлено: 23:07 07.08.2022)
Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ
Глава немецкой "АдГ" Вайдель: Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус
Люди с флагами Украины у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Западные страны совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF.
"Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник", — подчеркнула она.
По словам депутата, Россия в течение нескольких десятилетий предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО, но Запад пересек эту "красную черту", тем самым допустив ошибку.
В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.
Москва не раз заявляла, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.