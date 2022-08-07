https://ria.ru/20220807/ukraina-1807899416.html

Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ

Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ - РИА Новости, 07.08.2022

Запад ошибся, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявили в ФРГ

Западные страны совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:03

2022-08-07T21:03

2022-08-07T23:07

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БЕРЛИН, 7 авг — РИА Новости. Западные страны совершили ошибку, не закрепив за Украиной нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в эфире телеканала ZDF."Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации этот конфликт возник", — подчеркнула она.По словам депутата, Россия в течение нескольких десятилетий предупреждала, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО, но Запад пересек эту "красную черту", тем самым допустив ошибку.В 2014 году Верховная рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В 2019 году парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера альянса с расширенными возможностями.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса украинские власти все чаще стали говорить о потере интереса к возможности присоединения к Североатлантическому альянсу. Так, в марте Владимир Зеленский заявил, что "охладел" к этому вопросу и отметил, что Киев не будет "на коленях умолять" Брюссель о чем-либо. При этом уже в июле он назвал вступление в НАТО лучшей гарантией безопасности Украины и добавил, что страна не отказалась от этого пути.Москва не раз заявляла, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220713/nato-1802290307.html

https://ria.ru/20220701/zelenskiy-1799707595.html

https://ria.ru/20220703/nato-1799851296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, нато, германия, альтернатива для германии (партия), россия, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, донбасс