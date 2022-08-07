https://ria.ru/20220807/ukraina-1807879079.html
Зеленский учредил новую медаль с похожим на свастику дизайном
Зеленский учредил новую медаль с похожим на свастику дизайном - РИА Новости, 07.08.2022
Зеленский учредил новую медаль с похожим на свастику дизайном
Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:31
2022-08-07T18:31
2022-08-07T19:38
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте. На ней изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча, напоминающие свастику. В центре расположен "трезубец" с герба страны. На обороте выгравирована надпись: "За оборону Украины".В комментарии РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что подобная символика доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма.По словам Мягкова, Киев при поддержке из-за рубежа использует символику тех, кто воевал против России — а именно, гитлеровцев. "И то, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, — это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма", — подчеркнул собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
18:31 07.08.2022 (обновлено: 19:38 07.08.2022)
Зеленский учредил новую медаль с похожим на свастику дизайном
Президент Зеленский учредил медаль "За оборону Украины" с мечами, напоминающими свастику
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости.
Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте
.
На ней изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча, напоминающие свастику. В центре расположен "трезубец" с герба страны. На обороте выгравирована надпись: "За оборону Украины".
В комментарии РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что подобная символика доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма.
"Стилизованная свастика здесь видна невооруженным глазом. Но в этом нет ничего удивительного. Это очередное доказательство того, что украинский национализм перерос в неонацизм", — сказал он.
По словам Мягкова, Киев при поддержке из-за рубежа использует символику тех, кто воевал против России — а именно, гитлеровцев.
"И то, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, — это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма", — подчеркнул собеседник агентства.
Россия
с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях