https://ria.ru/20220807/ukraina-1807879079.html

Зеленский учредил новую медаль с похожим на свастику дизайном

Зеленский учредил новую медаль с похожим на свастику дизайном - РИА Новости, 07.08.2022

Зеленский учредил новую медаль с похожим на свастику дизайном

Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:31

2022-08-07T18:31

2022-08-07T19:38

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Зеленский учредил новую медаль "За оборону Украины", сообщается на официальном сайте. На ней изображены четыре перекрещенных под прямым углом меча, напоминающие свастику. В центре расположен "трезубец" с герба страны. На обороте выгравирована надпись: "За оборону Украины".В комментарии РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что подобная символика доказывает, что киевский режим является последователем германского нацизма.По словам Мягкова, Киев при поддержке из-за рубежа использует символику тех, кто воевал против России — а именно, гитлеровцев. "И то, что стилизованная свастика появляется на награде за якобы оборону Украины, а на самом деле за службу неонацистскому режиму, — это доказательство того, киевский режим стал последователем германского нацизма", — подчеркнул собеседник агентства.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

https://ria.ru/20220401/natsizm-1781149022.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, владимир зеленский