https://ria.ru/20220807/ukraina-1807861788.html

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России - РИА Новости, 07.08.2022

Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России

Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывания британского музыканта и одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:02

2022-08-07T16:02

2022-08-07T19:42

в мире

джо байден

владимир путин

россия

украина

сша

нато

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывания британского музыканта и одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса относительно российской спецоперации."Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?" — заявил дипломат в своем Twitter.Накануне Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в попытке затянуть украинский кризис, назвав его "военным преступником". Помимо этого, музыкант отметил, что спецоперация на Украине стала ответом Москвы на продвижение НАТО к границам России.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220801/sssr-1806374585.html

россия

украина

сша

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии