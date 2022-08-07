16:02 07.08.2022 (обновлено: 19:42 07.08.2022)
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России
Посол Украины в Австрии Щерба набросился на лидера Pink Floyd Уотерса после слов о России
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывания британского музыканта и одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса относительно российской спецоперации.
"Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?" — заявил дипломат в своем Twitter.
Накануне Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в попытке затянуть украинский кризис, назвав его "военным преступником". Помимо этого, музыкант отметил, что спецоперация на Украине стала ответом Москвы на продвижение НАТО к границам России.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.