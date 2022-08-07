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Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России - РИА Новости, 07.08.2022
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Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России - РИА Новости, 07.08.2022
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России
Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывания британского музыканта и одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:02
2022-08-07T19:42
в мире
джо байден
владимир путин
россия
украина
сша
нато
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывания британского музыканта и одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса относительно российской спецоперации."Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?" — заявил дипломат в своем Twitter.Накануне Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в попытке затянуть украинский кризис, назвав его "военным преступником". Помимо этого, музыкант отметил, что спецоперация на Украине стала ответом Москвы на продвижение НАТО к границам России.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия
украина
сша
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, украина, сша, нато, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
16:02 07.08.2022 (обновлено: 19:42 07.08.2022)
 
Посол Украины в Австрии оскорбил основателя Pink Floyd после слов о России

Посол Украины в Австрии Щерба набросился на лидера Pink Floyd Уотерса после слов о России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Посол Украины в Австрии Александр Щерба негативно отреагировал на высказывания британского музыканта и одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса относительно российской спецоперации.
"Эй, Уотерс, сначала вы говорили, что войны не будет, так как Путин слишком умен. Теперь идет война, а вы говорите, что она началась по объективным причинам. Почему ты не переедешь уже в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?" — заявил дипломат в своем Twitter.
Накануне Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в попытке затянуть украинский кризис, назвав его "военным преступником". Помимо этого, музыкант отметил, что спецоперация на Украине стала ответом Москвы на продвижение НАТО к границам России.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договора с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди требований Москвы были отказ от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Кроме того, речь шла о неразмещении ударных вооружений у границ России и отводе сил НАТО в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Вадим Пристайко - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 12:12
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В миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияУкраинаСШАНАТОПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
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