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Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами - РИА Новости, 07.08.2022
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Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами - РИА Новости, 07.08.2022
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами
Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:26
2022-08-07T14:26
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор.По мнению регулятора, это даст дополнительный ресурс для восстановления экономики Украины."В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Национальный банк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - отметили в Нацбанке.Обращение ценных бумаг на Украине было остановлено с началом спецоперации РФ.
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экономика, украина, россия
14:26 07.08.2022
 
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами

Депозитарий нацбанка Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор.
"Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами. Ранее аналогичное решение принял профильный регулятор рынков капитала – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка Украины.
По мнению регулятора, это даст дополнительный ресурс для восстановления экономики Украины.
"В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Национальный банк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - отметили в Нацбанке.
Обращение ценных бумаг на Украине было остановлено с началом спецоперации РФ.
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