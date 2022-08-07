https://ria.ru/20220807/ukraina-1807850691.html
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами - РИА Новости, 07.08.2022
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами
Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:26
2022-08-07T14:26
2022-08-07T14:26
экономика
украина
россия
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор.По мнению регулятора, это даст дополнительный ресурс для восстановления экономики Украины."В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Национальный банк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - отметили в Нацбанке.Обращение ценных бумаг на Украине было остановлено с началом спецоперации РФ.
https://ria.ru/20220806/ukraina-1807762572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, украина, россия
Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами
Депозитарий нацбанка Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор.
"Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами. Ранее аналогичное решение принял профильный регулятор рынков капитала – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку", - говорится в сообщении на сайте Нацбанка Украины.
По мнению регулятора, это даст дополнительный ресурс для восстановления экономики Украины
.
"В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Национальный банк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - отметили в Нацбанке.
Обращение ценных бумаг на Украине было остановлено с началом спецоперации РФ
.