https://ria.ru/20220807/ukraina-1807850691.html

Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами

Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами - РИА Новости, 07.08.2022

Нацбанк Украины сообщил о возобновлении операций с ценными бумагами

Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:26

2022-08-07T14:26

2022-08-07T14:26

экономика

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депозитарий Национального банка Украины возобновляет операции с государственными ценными бумагами, сообщил в воскресенье регулятор.По мнению регулятора, это даст дополнительный ресурс для восстановления экономики Украины."В то же время, несмотря на отсутствие ограничений по операциям с государственными ценными бумагами, Национальный банк отсрочил применение тарифов на депозитарные услуги до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках", - отметили в Нацбанке.Обращение ценных бумаг на Украине было остановлено с началом спецоперации РФ.

https://ria.ru/20220806/ukraina-1807762572.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, украина, россия