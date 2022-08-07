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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 07.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:26

2022-08-07T13:26

2022-08-07T15:47

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

старомихайловка

донбасс

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецк", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.

харьковская область

старомихайловка

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, старомихайловка, донбасс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф