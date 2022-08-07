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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов - РИА Новости, 07.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:26
2022-08-07T13:26
2022-08-07T15:47
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
старомихайловка
донбасс
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецк", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, старомихайловка, донбасс, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
13:26 07.08.2022 (обновлено: 15:47 07.08.2022)
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов
Минобороны России сообщило о восьми украинских дронах, сбитых ПВО за сутки