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ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО - РИА Новости, 08.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220807/ukraina-1807843122.html
ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО
ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО - РИА Новости, 08.08.2022
ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО
В Николаевской области российские войска уничтожили арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило Министерство... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-07T13:19
2022-08-08T00:04
специальная военная операция на украине
безопасность
николаевская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Николаевской области российские войска уничтожили арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило Министерство обороны России."Уничтожен арсенал в районе Вознесенска, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — говорится в заявлении.Кроме того, российская армия поразила три пункта управления, в том числе батальон 66-й украинской механизированной бригады в районе поселка Очеретино, батальон 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки в ДНР, а также живую силу и военную технику украинской армии в 173 районах.Недалеко от города Часов Яр российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов, один из которых был оборудован в цехе Свято-Ильинского машиностроительного завода рядом с селом Дачное.В ведомстве также отметили, что российская авиация ликвидировала до 130 военнослужащих и восьми единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ в Артемовске.Помимо этого, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике.В Харькове ВКС России нанесли удары по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада, в результате чего удалось ликвидировать более ста националистов.Также за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html
https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
донецкая народная республика
украина
россия
донбасс
артемовск
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безопасность, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, владимир путин, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), войска воздушно-космической обороны, артемовск
13:19 07.08.2022 (обновлено: 00:04 08.08.2022)
 
ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО

ВС России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных НАТО

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Николаевской области российские войска уничтожили арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило Министерство обороны России.
"Уничтожен арсенал в районе Вознесенска, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — говорится в заявлении.
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Кроме того, российская армия поразила три пункта управления, в том числе батальон 66-й украинской механизированной бригады в районе поселка Очеретино, батальон 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки в ДНР, а также живую силу и военную технику украинской армии в 173 районах.
Недалеко от города Часов Яр российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов, один из которых был оборудован в цехе Свято-Ильинского машиностроительного завода рядом с селом Дачное.
В ведомстве также отметили, что российская авиация ликвидировала до 130 военнослужащих и восьми единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ в Артемовске.
Помимо этого, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике.
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Также за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, добавили в Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьНиколаевская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссияВладимир ПутинДонбассБук (зенитный ракетный комплекс)Войска воздушно-космической обороныАртемовск
 
 
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