https://ria.ru/20220807/ukraina-1807843122.html

ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО

ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО - РИА Новости, 08.08.2022

ВС России уничтожили на Украине арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов НАТО

В Николаевской области российские войска уничтожили арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило Министерство... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-07T13:19

2022-08-07T13:19

2022-08-08T00:04

специальная военная операция на украине

безопасность

николаевская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Николаевской области российские войска уничтожили арсенал с 45 тысячами тонн боеприпасов, поставленных украинской армии странами НАТО, сообщило Министерство обороны России."Уничтожен арсенал в районе Вознесенска, на котором было складировано 45 тысяч тонн боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО", — говорится в заявлении.Кроме того, российская армия поразила три пункта управления, в том числе батальон 66-й украинской механизированной бригады в районе поселка Очеретино, батальон 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки в ДНР, а также живую силу и военную технику украинской армии в 173 районах.Недалеко от города Часов Яр российские военные уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" и пять складов боеприпасов, один из которых был оборудован в цехе Свято-Ильинского машиностроительного завода рядом с селом Дачное.В ведомстве также отметили, что российская авиация ликвидировала до 130 военнослужащих и восьми единиц автомобильной и бронетанковой техники ВСУ в Артемовске.Помимо этого, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град", два взвода орудий "Мста-Б" и взвод "Гиацинт-Б" в Донецкой Народной Республике.В Харькове ВКС России нанесли удары по территории ТЭЦ-3 и Карповского сада, в результате чего удалось ликвидировать более ста националистов.Также за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников.Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса, добавили в Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220806/tankisty-1807515650.html

https://ria.ru/20220801/pravda-1806270656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, николаевская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия, владимир путин, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), войска воздушно-космической обороны, артемовск