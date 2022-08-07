https://ria.ru/20220807/ukraina-1807842152.html
Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных
Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных - РИА Новости, 07.08.2022
Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных
Киевский режим из-за высоких потерь вынужден восполнять их недообученными мобилизованными и ранеными, которые не прошли полную реабилитацию после ранений,... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:09
2022-08-07T13:09
2022-08-07T16:26
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донбасс
белая церковь (город)
киевская область
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Киевский режим из-за высоких потерь вынужден восполнять их недообученными мобилизованными и ранеными, которые не прошли полную реабилитацию после ранений, заявили в воскресенье в Минобороны России."Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений", - сообщили в российском Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
белая церковь (город)
киевская область
украина
РИА Новости
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Конашенков о решении Киева досрочно отправить на передовую раненых солдат
Из-за высоких потерь режим Зеленского отправляет в район боевых действий граждан, не прошедших до конца подготовку.
2022-08-07T13:09
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PT3M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донбасс, белая церковь (город), киевская область, украина, вооруженные силы украины
13:09 07.08.2022 (обновлено: 16:26 07.08.2022)
Киев из-за потерь ВСУ досрочно направляет на передовую мобилизованных
Минобороны России: Киев досрочно направляет мобилизованных на передовую из-за потерь ВСУ