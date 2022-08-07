https://ria.ru/20220807/ukraina-1807841457.html
Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов
Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов - РИА Новости, 07.08.2022
Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов
Российская авиация уничтожила в Харькове свыше ста националистов Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:02
2022-08-07T13:02
2022-08-07T15:50
специальная военная операция на украине
безопасность
харьков
россия
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Харькове свыше ста националистов Украины, сообщили в Минобороны."В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьков, россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
13:02 07.08.2022 (обновлено: 15:50 07.08.2022)
Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов
Минобороны сообщило об уничтожении на ТЭЦ и в Карповском саду в Харькове ста бойцов ВСУ