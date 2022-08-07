https://ria.ru/20220807/ukraina-1807841457.html

Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов

Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов - РИА Новости, 07.08.2022

Российские военные уничтожили в Харькове свыше ста украинских националистов

Российская авиация уничтожила в Харькове свыше ста националистов Украины, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:02

2022-08-07T13:02

2022-08-07T15:50

специальная военная операция на украине

безопасность

харьков

россия

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская авиация уничтожила в Харькове свыше ста националистов Украины, сообщили в Минобороны."В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, харьков, россия, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины