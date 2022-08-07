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В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты - РИА Новости, 07.08.2022
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В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты
В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты - РИА Новости, 07.08.2022
В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что в ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трех миллионов тонн... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T10:13
2022-08-07T10:13
экономика
украина
россия
турция
оон
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что в ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трех миллионов тонн продукции ежемесячно.Ранее в воскресенье минобороны Турции сообщило, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул."Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц", - говорится в заявлении Кубракова в Facebook*.По его словам, в воскресенье из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с почти 170 тоннами продовольствия. Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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экономика, украина, россия, турция, оон
10:13 07.08.2022
 
В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты

Министр Кубраков: Киев хочет вывозить три миллиона тонн с/х продукции из портов ежемесячно

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что в ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трех миллионов тонн продукции ежемесячно.
Ранее в воскресенье минобороны Турции сообщило, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул.
"Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц", - говорится в заявлении Кубракова в Facebook*.
По его словам, в воскресенье из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с почти 170 тоннами продовольствия. Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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