В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты
Министр Кубраков: Киев хочет вывозить три миллиона тонн с/х продукции из портов ежемесячно
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что в ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трех миллионов тонн продукции ежемесячно.
"Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц", - говорится в заявлении Кубракова в Facebook*.
По его словам, в воскресенье из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с почти 170 тоннами продовольствия. Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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