https://ria.ru/20220807/ukraina-1807822511.html

В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты

В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты - РИА Новости, 07.08.2022

В Киеве рассказали о планах по экспорту сельхозпродукции через порты

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что в ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трех миллионов тонн... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T10:13

2022-08-07T10:13

2022-08-07T10:13

экономика

украина

россия

турция

оон

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков надеется, что в ближайшее время Киев сможет экспортировать через украинские порты около трех миллионов тонн продукции ежемесячно.Ранее в воскресенье минобороны Турции сообщило, что четыре сухогруза с сельхозпродукцией вышли из украинских портов и направляются в Стамбул."Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт "Южный". Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц", - говорится в заявлении Кубракова в Facebook*.По его словам, в воскресенье из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с почти 170 тоннами продовольствия. Суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, турция, оон