05:39 07.08.2022 (обновлено: 05:49 07.08.2022)
При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада"
При авиаударе по сектору Газа погиб командир военного крыла "Исламского джихада" Мансур
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Высокопоставленный командир группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло движения "Бригады аль-Кудс".
Ранее "Исламский джихад" сообщал о смерти Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.
"Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе сионистского (израильского. — Прим. ред.) авиаудара, который был нанесен вчера (в субботу. — Прим. ред.) вечером по городу Рафах", — уточнили в "Бригаде аль-Кудс".
Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари.
До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.