https://ria.ru/20220807/udar-1807806101.html

При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада"

При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.08.2022

При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада"

Высокопоставленный командир группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T05:39

2022-08-07T05:39

2022-08-07T05:49

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израиль

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Высокопоставленный командир группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло движения "Бригады аль-Кудс".Ранее "Исламский джихад" сообщал о смерти Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари.До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807796523.html

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в мире, исламский джихад, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, палестина, сектор газа