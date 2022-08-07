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При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.08.2022
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При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада"
При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада" - РИА Новости, 07.08.2022
При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада"
Высокопоставленный командир группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T05:39
2022-08-07T05:49
в мире
исламский джихад
израиль
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Высокопоставленный командир группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло движения "Бригады аль-Кудс".Ранее "Исламский джихад" сообщал о смерти Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари.До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
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в мире, исламский джихад, израиль, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, палестина, сектор газа
05:39 07.08.2022 (обновлено: 05:49 07.08.2022)
 
При авиаударе по сектору Газа погиб еще один командир "Исламского джихада"

При авиаударе по сектору Газа погиб командир военного крыла "Исламского джихада" Мансур

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские танки на границе с Сектором Газа
Израильские танки на границе с Сектором Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские танки на границе с Сектором Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Высокопоставленный командир группировки "Исламский джихад" Халед Мансур погиб в результате израильского авиаудара по сектору Газа, заявило военное крыло движения "Бригады аль-Кудс".
Ранее "Исламский джихад" сообщал о смерти Тайсира аль-Джабари, который командовал военным крылом группировки в северной части анклава.
"Член военного совета и командир южного региона Халед Саид Мансур погиб в ходе сионистского (израильского. — Прим. ред.) авиаудара, который был нанесен вчера (в субботу. — Прим. ред.) вечером по городу Рафах", — уточнили в "Бригаде аль-Кудс".
Накануне Армия Израиля начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад". Войска наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу ввели чрезвычайное положение. "Исламский джихад" подтвердил гибель одного из своих командиров Тайсира аль-Джабари.
До этого на юге страны несколько дней сохранялась напряженная обстановка. Вечером 1 августа в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан в столкновениях с израильскими военнослужащими погиб палестинский подросток. Как сообщали палестинские СМИ, там ранили и задержали одного из лидеров "Исламского джихада" Бассама ас-Саади. Представитель военного крыла группировки, в свою очередь, предупредил о готовности ответить силой на агрессию, если она не прекратится.
Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
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В миреИсламский джихадИзраильОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаПалестинаСектор Газа
 
 
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