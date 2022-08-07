https://ria.ru/20220807/ubiytsa-1807904121.html

В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато

В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато - РИА Новости, 07.08.2022

В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато

Прокуратура штата Гуанахуато сообщила о задержании подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T21:51

2022-08-07T21:51

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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура штата Гуанахуато сообщила о задержании подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса."Задержан предположительно виновный в убийстве журналиста Эрнесто "Н" и еще трех человек, которое произошло в Сан-Луис-де-ла-Пас", - сообщила региональная прокуратура в своем блоге в Twitter.Массовое убийство произошло 3 августа в семейном баре Эрнесто Мендеса. Сообщалось о группе людей, которые открыли стрельбу.В правозащитной организации Articulo 19 призвали генеральную прокуратуру и Специальную прокуратуру по преступлениям против свободы слова рассматривать журналистскую деятельность как мотив для этого убийства - Мендес неоднократно получал угрозы.По данным Articulo 19, в 2022 году в Мексике были убиты 13 журналистов, девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.

https://ria.ru/20220610/ubiystvo-1794630324.html

https://ria.ru/20220806/meksika-1807677533.html

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в мире, мексика, криминал