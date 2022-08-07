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В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато - РИА Новости, 07.08.2022
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В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато
В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато - РИА Новости, 07.08.2022
В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато
Прокуратура штата Гуанахуато сообщила о задержании подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T21:51
2022-08-07T21:51
в мире
мексика
криминал
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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура штата Гуанахуато сообщила о задержании подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса."Задержан предположительно виновный в убийстве журналиста Эрнесто "Н" и еще трех человек, которое произошло в Сан-Луис-де-ла-Пас", - сообщила региональная прокуратура в своем блоге в Twitter.Массовое убийство произошло 3 августа в семейном баре Эрнесто Мендеса. Сообщалось о группе людей, которые открыли стрельбу.В правозащитной организации Articulo 19 призвали генеральную прокуратуру и Специальную прокуратуру по преступлениям против свободы слова рассматривать журналистскую деятельность как мотив для этого убийства - Мендес неоднократно получал угрозы.По данным Articulo 19, в 2022 году в Мексике были убиты 13 журналистов, девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.
https://ria.ru/20220610/ubiystvo-1794630324.html
https://ria.ru/20220806/meksika-1807677533.html
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в мире, мексика, криминал
21:51 07.08.2022
 
В Мексике задержали предполагаемого убийцу журналиста из Гуанахуато

В Мексике задержали предполагаемого убийцу руководителя новостного издания Tu Voz

© Flickr / sarihuellaПолиция Мехико
Полиция Мехико - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© Flickr / sarihuella
Полиция Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура штата Гуанахуато сообщила о задержании подозреваемого в убийстве руководителя новостного издания Tu Voz Эрнесто Мендеса.
"Задержан предположительно виновный в убийстве журналиста Эрнесто "Н" и еще трех человек, которое произошло в Сан-Луис-де-ла-Пас", - сообщила региональная прокуратура в своем блоге в Twitter.
Массовое убийство произошло 3 августа в семейном баре Эрнесто Мендеса. Сообщалось о группе людей, которые открыли стрельбу.
Полиция - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
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В Брянске задержали мотоциклиста-убийцу после того, как он уронил обрез
В правозащитной организации Articulo 19 призвали генеральную прокуратуру и Специальную прокуратуру по преступлениям против свободы слова рассматривать журналистскую деятельность как мотив для этого убийства - Мендес неоднократно получал угрозы.
По данным Articulo 19, в 2022 году в Мексике были убиты 13 журналистов, девять из этих убийств связали с профессиональной деятельностью погибших.
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 02:28
В Мексике 13 человек убиты в перестрелке с полицией
 
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