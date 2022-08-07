https://ria.ru/20220807/tseny-1807841298.html

Опрос: почти половина европейцев винит власти в росте цен на энергоносители

Опрос: почти половина европейцев винит власти в росте цен на энергоносители - РИА Новости, 07.08.2022

Опрос: почти половина европейцев винит власти в росте цен на энергоносители

Половина европейцев винит свои правительства и энергетические компании, а не РФ, в росте цен на энергоносители, сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:02

2022-08-07T13:02

2022-08-07T13:02

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Половина европейцев винит свои правительства и энергетические компании, а не РФ, в росте цен на энергоносители, сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на опрос, проведенный альянсом Euroskopia.Опрос проводили в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.Данные опроса показали, что 25% европейцев, считают, что правительства их стран виноваты в росте цен на энергоносители. Такой точки зрения больше всего придерживаются опрошенные из Польши и Греции. Около 24% респондентов ответили, что вина лежит на энергетических компаниях. Такой ответ лидирует среди опрошенных из Италии, Испании и Португалии. Еще 11% считают, что в сложившейся ситуации ответственность несет ЕС. Только 28% респондентов утверждали, что в росте цен виновата Россия.Кроме того, по данным опроса, 45% опрошенных "сильно" ощущают влияние роста цен на энергоносители. Также 56% респондентов "сильно" обеспокоены этим ростом.Опрос проводился с 8 по 29 июня. В нем приняли участие 9000 человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность опроса составляет 3,1 процентного пункта.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://radiosputnik.ria.ru/20220807/otoplenie-1807834554.html

https://ria.ru/20220726/gazety-1805129304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, греция, испания, евросоюз, владимир путин