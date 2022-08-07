https://ria.ru/20220807/tramp-1807815370.html

Трамп дал неожиданную характеристику США

Трамп дал неожиданную характеристику США - РИА Новости, 07.08.2022

Трамп дал неожиданную характеристику США

США во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T09:07

2022-08-07T09:07

2022-08-07T11:43

в мире

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. "Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка", — сказал он. По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире". Кроме того, бывший президент напомнил, что в стране зафиксирована самая высокая за 40 лет инфляция и высочайшие цены на энергоносители. "Мы нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище", — добавил Трамп. США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены умолять Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, считает он. При этом Трамп подчеркнул, что еще два года назад, когда он был президентом, ситуация была кардинально другой. По его мнению, республиканцы должны начать менять положение дел уже в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс.На прошлой неделе Министерство торговли США сообщило, что американский ВВП во втором квартале сократился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы показатель четыре квартала подряд менялся такими же темпами). Таким образом, экономика страны снижается второй квартал подряд — технически это свидетельствует о рецессии.

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сша

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, сша, дональд трамп