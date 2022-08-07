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Трамп дал неожиданную характеристику США - РИА Новости, 07.08.2022
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Трамп дал неожиданную характеристику США
Трамп дал неожиданную характеристику США - РИА Новости, 07.08.2022
Трамп дал неожиданную характеристику США
США во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T09:07
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ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий. "Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка", — сказал он. По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире". Кроме того, бывший президент напомнил, что в стране зафиксирована самая высокая за 40 лет инфляция и высочайшие цены на энергоносители. "Мы нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище", — добавил Трамп. США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены умолять Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, считает он. При этом Трамп подчеркнул, что еще два года назад, когда он был президентом, ситуация была кардинально другой. По его мнению, республиканцы должны начать менять положение дел уже в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс.На прошлой неделе Министерство торговли США сообщило, что американский ВВП во втором квартале сократился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы показатель четыре квартала подряд менялся такими же темпами). Таким образом, экономика страны снижается второй квартал подряд — технически это свидетельствует о рецессии.
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в мире, сша, дональд трамп
09:07 07.08.2022 (обновлено: 11:43 07.08.2022)
 
Трамп дал неожиданную характеристику США

Бывший президент Трамп заявил, что США превратились в страну третьего мира

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США во многих аспектах стали страной третьего мира, заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая на Конференции консервативных политических действий.
"Мы во многих отношениях государство третьего мира. Мы страна, чья экономика барахтается, чьи цепочки поставок нарушены, где магазины не заполнены, а посылки не доходят, чья система образования находится в конце любого списка", — сказал он.
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"Уже не просто угрозы": США идут ва-банк
По мнению Трампа, США "больше не уважают и не слушают в мире". Кроме того, бывший президент напомнил, что в стране зафиксирована самая высокая за 40 лет инфляция и высочайшие цены на энергоносители.
"Мы нация, которая во многих отношениях превратилась в посмешище", — добавил Трамп.

США больше не могут считаться независимыми в энергетике и вынуждены умолять Венесуэлу и Саудовскую Аравию о поставках нефти, считает он.
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Запад хочет себе другой глобус
При этом Трамп подчеркнул, что еще два года назад, когда он был президентом, ситуация была кардинально другой. По его мнению, республиканцы должны начать менять положение дел уже в ноябре, когда пройдут промежуточные выборы в конгресс.
На прошлой неделе Министерство торговли США сообщило, что американский ВВП во втором квартале сократился на 0,9 процента в пересчете на год (если бы показатель четыре квартала подряд менялся такими же темпами). Таким образом, экономика страны снижается второй квартал подряд — технически это свидетельствует о рецессии.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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