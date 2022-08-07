https://ria.ru/20220807/tayvan-1807875813.html

Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе

Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе - РИА Новости, 07.08.2022

Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе

Народно-освободительная армия Китая в четвертый день масштабных учений направила к Тайваню 22 военных самолета и 14 кораблей, сообщило оборонное ведомство... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:01

2022-08-07T18:01

2022-08-07T20:02

в мире

нэнси пелоси

тайвань

китай

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народно-освободительная армия китая

су-30

тайбэй

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ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в четвертый день масштабных учений направила к Тайваню 22 военных самолета и 14 кораблей, сообщило оборонное ведомство острова в Twitter.Уточняется, что Пекин направил три бомбардировщика H-6, четыре истребителя J-11, шесть J-16 и восемь Су-30, а также противолодочный самолет Y-8.Тайбэй, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Всего за сутки оборонное ведомство острова зафиксировало 66 вылетов военной авиации из материкового Китая.Ранее в воскресенье CCTV сообщило, что впредь НОАК будет регулярно проводить учения к востоку от "срединной линии" Тайваньского пролива. В опубликованной статье также говорится, что нынешние военные маневры продемонстрировали отсутствие "так называемых территориальных вод Тайваня, а также то, что "остров — часть КНР, а китайский флот плавает в его собственных территориальных водах".В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220807/kitay-1807817378.html

https://ria.ru/20220807/politika-1807507581.html

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китай

сша

тайбэй

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань 2022-08-07T18:01 true PT0M22S

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Евгения Нефедова

в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30, тайбэй, мид кнр