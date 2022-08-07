https://ria.ru/20220807/tayvan-1807875813.html
Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе
Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе - РИА Новости, 07.08.2022
Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе
Народно-освободительная армия Китая в четвертый день масштабных учений направила к Тайваню 22 военных самолета и 14 кораблей, сообщило оборонное ведомство... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:01
2022-08-07T18:01
2022-08-07T20:02
в мире
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
су-30
тайбэй
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ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. Народно-освободительная армия Китая в четвертый день масштабных учений направила к Тайваню 22 военных самолета и 14 кораблей, сообщило оборонное ведомство острова в Twitter.Уточняется, что Пекин направил три бомбардировщика H-6, четыре истребителя J-11, шесть J-16 и восемь Су-30, а также противолодочный самолет Y-8.Тайбэй, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.Всего за сутки оборонное ведомство острова зафиксировало 66 вылетов военной авиации из материкового Китая.Ранее в воскресенье CCTV сообщило, что впредь НОАК будет регулярно проводить учения к востоку от "срединной линии" Тайваньского пролива. В опубликованной статье также говорится, что нынешние военные маневры продемонстрировали отсутствие "так называемых территориальных вод Тайваня, а также то, что "остров — часть КНР, а китайский флот плавает в его собственных территориальных водах".В четверг армия Китая инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220807/kitay-1807817378.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806790041_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_2f65e632d55d4d75b3a3799651c926b8.jpg
Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань
Учения армии Китая после визита Пелоси на Тайвань
2022-08-07T18:01
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая, су-30, тайбэй, мид кнр
18:01 07.08.2022 (обновлено: 20:02 07.08.2022)
Китай в рамках учений направил к Тайваню 22 самолета, сообщили в Тайбэе
Минобороны Тайваня: Китай направил к острову 22 военных самолета и 14 кораблей
ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости.
Народно-освободительная армия Китая в четвертый день масштабных учений направила к Тайваню 22 военных самолета и 14 кораблей, сообщило
оборонное ведомство острова в Twitter.
Уточняется, что Пекин направил три бомбардировщика H-6, четыре истребителя J-11, шесть J-16 и восемь Су-30, а также противолодочный самолет Y-8.
Тайбэй, в свою очередь, организовал воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Всего за сутки оборонное ведомство острова зафиксировало 66 вылетов военной авиации из материкового Китая.
Ранее в воскресенье CCTV сообщило, что впредь НОАК
будет регулярно проводить учения к востоку от "срединной линии" Тайваньского пролива. В опубликованной статье также говорится, что нынешние военные маневры продемонстрировали отсутствие "так называемых территориальных вод Тайваня, а также то, что "остров — часть КНР, а китайский флот плавает в его собственных территориальных водах".
В четверг армия Китая
инициировала масштабные военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Они начались на фоне обострения ситуации вокруг острова из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Тайвань за последние 25 лет.
Помимо объявления о начале учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата и сотрудничество в других областях, запретил экспорт природного песка и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. Как заявили в МИД КНР, все негативные последствия визита американской чиновницы еще впереди и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью страны возобновились в конце 1980-х. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.