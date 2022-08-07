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Премьер Тайваня призвал Китай прекратить играть мускулами, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
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Премьер Тайваня призвал Китай прекратить играть мускулами, пишут СМИ
Премьер Тайваня призвал Китай прекратить играть мускулами, пишут СМИ - РИА Новости, 07.08.2022
Премьер Тайваня призвал Китай прекратить играть мускулами, пишут СМИ
Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан в воскресенье призвал Китай прекратить "играть мускулами" и "подрывать мир в регионе", пишет тайваньское издание United... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T12:38
2022-08-07T12:38
в мире
су чжэньчан
тайвань
китай
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
мид кнр
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан в воскресенье призвал Китай прекратить "играть мускулами" и "подрывать мир в регионе", пишет тайваньское издание United Daily News."Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир", - приводит издание слова Су Чжэньчана.Политик подчеркнул, что Тайвань "не склонит голову" под давлением.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что учения завершатся в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск)Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Ранее в Управления морской безопасности Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничества по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, су чжэньчан, тайвань, китай, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая, мид кнр, визит пелоси на тайвань
12:38 07.08.2022
 
Премьер Тайваня призвал Китай прекратить играть мускулами, пишут СМИ

UDN: премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан призвал Китай прекратить демонстрировать мускулы

© AFP 2022 / CCTVКитайский военный самолет во время военных учений вблизи Тайваня
Китайский военный самолет во время военных учений вблизи Тайваня - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / CCTV
Китайский военный самолет во время военных учений вблизи Тайваня
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Тайваня Су Чжэньчан в воскресенье призвал Китай прекратить "играть мускулами" и "подрывать мир в регионе", пишет тайваньское издание United Daily News.
"Китай должен прекратить использовать свою военную мощь для того, чтобы повсюду демонстрировать свои мускулы, подрывая региональный мир", - приводит издание слова Су Чжэньчана.
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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в воскресенье продолжила учения у берегов Тайваня, согласно плану, сообщила ранее восточная зона боевого командования НОАК.
Масштабные учения с использованием ракет, авиации и военных кораблей официально стартовали в четверг. Маневры, ставшие ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, начались в 12.00 по местному времени (7.00 мск) 4 августа в шести районах в акватории вокруг острова. Ранее сообщалось, что учения завершатся в воскресенье в 12.00 по местному времени (07.00 мск)
Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Ранее в Управления морской безопасности Китая сообщили, что Народно-освободительная армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.
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В ответ на визит, помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, против самой Пелоси и ее близких родственников, приостановил переговоры с Вашингтоном по вопросам изменения климата, сотрудничества по вопросам возвращения на родину нелегальных иммигрантов, по вопросам уголовно-правовой помощи, борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничество в области контроля за наркотиками, а также коммуникации по линии оборонных ведомств. Пекин также приостановил экспорт природного песка на Тайвань и импорт с острова цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции. МИД Китая возложил ответственность за все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, на Вашингтон и Тайбэй.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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