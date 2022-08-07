https://ria.ru/20220807/tayvan-1807808586.html

На Тайвань прибыла литовская делегация

На Тайвань прибыла литовская делегация - РИА Новости, 07.08.2022

На Тайвань прибыла литовская делегация

На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, сообщается в Twitter МИД острова. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T07:36

2022-08-07T07:36

2022-08-07T09:14

в мире

тайвань

китай

литва

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40799/10/407991045_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_ac71df3e5ee44168667fb12d22e8e7e5.jpg

ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, сообщается в Twitter МИД острова.Как передавало Центральное информационное агентство Тайваня, делегация намерена, в частности, встретиться с представителями министерства транспорта и посетить производство электробусов.Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином. В ноябре прошлого года в Литве открылось представительство острова, из-за чего Китай выразил протест, а затем в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах. Кроме того, Китай ограничил импорт из Литвы, что сказалось и на торговле всего Евросоюза.На этой неделе напряженность вокруг Тайваня выросла из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.

https://ria.ru/20220804/tayvan-1807118327.html

тайвань

китай

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тайвань, китай, литва, мид кнр