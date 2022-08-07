07:36 07.08.2022 (обновлено: 09:14 07.08.2022)
На Тайвань прибыла литовская делегация
Делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта прибыла на Тайвань
Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 7 авг — РИА Новости. На Тайвань прибыла делегация из Литвы во главе с заместителем министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте, сообщается в Twitter МИД острова.
"Тайвань сердечно приветствует Агне Вайчюкявичюте и ее делегацию! Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах", — говорится в публикации.
Как передавало Центральное информационное агентство Тайваня, делегация намерена, в частности, встретиться с представителями министерства транспорта и посетить производство электробусов.
Визит представителей Литвы на Тайвань происходит на фоне обострения отношений между Вильнюсом и Пекином. В ноябре прошлого года в Литве открылось представительство острова, из-за чего Китай выразил протест, а затем в одностороннем порядке понизил уровень дипломатических отношений до поверенного в делах. Кроме того, Китай ограничил импорт из Литвы, что сказалось и на торговле всего Евросоюза.
На этой неделе напряженность вокруг Тайваня выросла из-за визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. В ответ на это Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее близких родственников, а также принял другие меры. Ответственность за все негативные последствия визита Пелоси китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Китай не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и выступает категорически против любых контактов Тайбэя с чиновниками и военными из других стран.
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