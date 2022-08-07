В Брянской области несовершеннолетний получил срок за ложь о терактах
Несовершеннолетнему жителю Брянской области дали три года условно за ложь о терактах
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
БРЯНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам условного срока несовершеннолетнего жителя Брянской области за рассылку более чем 30 писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах на территории страны, сообщает УФСБ по Брянской области.
"В июле 2022 года решением Клетнянского районного суда Брянской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что УФСБ России по Брянской области выявило и пресекло противоправную деятельность несовершеннолетнего местного жителя, причастного к сообщению о готовящихся террористических актах. В отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Установлено, что он, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ России и другие адреса электронных почт экстренных служб более 30 писем, содержащих заведомо ложные сведения о готовящихся террористических актах на объектах социальной инфраструктуры на территории страны.
Проверка показала, что информация являлась недостоверной, а действия злоумышленника совершены для дестабилизации деятельности органов государственной власти. Приговор суда вступил в законную силу, говорится в сообщении.