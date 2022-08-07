https://ria.ru/20220807/sud-1807861367.html

В Брянской области несовершеннолетний получил срок за ложь о терактах

В Брянской области несовершеннолетний получил срок за ложь о терактах - РИА Новости, 07.08.2022

В Брянской области несовершеннолетний получил срок за ложь о терактах

Суд приговорил к трем годам условного срока несовершеннолетнего жителя Брянской области за рассылку более чем 30 писем с ложными сообщениями о готовящихся... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:01

2022-08-07T16:01

2022-08-07T16:01

россия

происшествия

брянская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БРЯНСК, 7 авг – РИА Новости. Суд приговорил к трем годам условного срока несовершеннолетнего жителя Брянской области за рассылку более чем 30 писем с ложными сообщениями о готовящихся терактах на территории страны, сообщает УФСБ по Брянской области."В июле 2022 года решением Клетнянского районного суда Брянской области обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что УФСБ России по Брянской области выявило и пресекло противоправную деятельность несовершеннолетнего местного жителя, причастного к сообщению о готовящихся террористических актах. В отношении подозреваемого было возбуждено и расследовано уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.Установлено, что он, используя средства анонимизации, отправил на официальный портал ФСБ России и другие адреса электронных почт экстренных служб более 30 писем, содержащих заведомо ложные сведения о готовящихся террористических актах на объектах социальной инфраструктуры на территории страны.Проверка показала, что информация являлась недостоверной, а действия злоумышленника совершены для дестабилизации деятельности органов государственной власти. Приговор суда вступил в законную силу, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220727/terakt-1805361427.html

https://ria.ru/20220520/zaderzhanie-1789647748.html

россия

брянская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, брянская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)