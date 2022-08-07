https://ria.ru/20220807/sk-1807868191.html

СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем

СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем - РИА Новости, 07.08.2022

СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем

Женщина в селе Михайловское под Ярославлем погибла, по предварительным данным, из-за падения дерева, организована доследственная проверка, сообщило СУСК по... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:44

2022-08-07T16:44

2022-08-07T16:44

происшествия

россия

ярославская область

ярославский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800761727_0:237:3077:1967_1920x0_80_0_0_4cdbbd4849e47008a79a4e2da69dd0b0.jpg

РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Женщина в селе Михайловское под Ярославлем погибла, по предварительным данным, из-за падения дерева, организована доследственная проверка, сообщило СУСК по региону."СУСК России по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 67-летней женщины по улице Ленина села Михайловское Ярославского района, смерть которой, по предварительным данным, произошла в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220524/ranenie-1790477372.html

россия

ярославская область

ярославский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, ярославская область, ярославский район