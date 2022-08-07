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СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем - РИА Новости, 07.08.2022
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СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем
СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем - РИА Новости, 07.08.2022
СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем
Женщина в селе Михайловское под Ярославлем погибла, по предварительным данным, из-за падения дерева, организована доследственная проверка, сообщило СУСК по... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:44
2022-08-07T16:44
происшествия
россия
ярославская область
ярославский район
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РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Женщина в селе Михайловское под Ярославлем погибла, по предварительным данным, из-за падения дерева, организована доследственная проверка, сообщило СУСК по региону."СУСК России по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 67-летней женщины по улице Ленина села Михайловское Ярославского района, смерть которой, по предварительным данным, произошла в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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россия
ярославская область
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происшествия, россия, ярославская область, ярославский район
16:44 07.08.2022
 
СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем

СК проведет проверку после гибели женщины из-за падения дерева под Ярославлем

© РИА Новости / Корниенко Евгения / Перейти в фотобанкСломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Корниенко Евгения
Перейти в фотобанк
Сломанное ураганом дерево в одном из дворов в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Женщина в селе Михайловское под Ярославлем погибла, по предварительным данным, из-за падения дерева, организована доследственная проверка, сообщило СУСК по региону.
"СУСК России по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 67-летней женщины по улице Ленина села Михайловское Ярославского района, смерть которой, по предварительным данным, произошла в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.
Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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