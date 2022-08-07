https://ria.ru/20220807/sk-1807868191.html
СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем
СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем - РИА Новости, 07.08.2022
СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем
Женщина в селе Михайловское под Ярославлем погибла, по предварительным данным, из-за падения дерева, организована доследственная проверка, сообщило СУСК по... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:44
2022-08-07T16:44
2022-08-07T16:44
происшествия
россия
ярославская область
ярославский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800761727_0:237:3077:1967_1920x0_80_0_0_4cdbbd4849e47008a79a4e2da69dd0b0.jpg
РЯЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Женщина в селе Михайловское под Ярославлем погибла, по предварительным данным, из-за падения дерева, организована доследственная проверка, сообщило СУСК по региону."СУСК России по Ярославской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела 67-летней женщины по улице Ленина села Михайловское Ярославского района, смерть которой, по предварительным данным, произошла в результате падения дерева", - говорится в сообщении в Telegram-канале СУСК.Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220524/ranenie-1790477372.html
россия
ярославская область
ярославский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800761727_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_f3946e340854d9256218152f54e1997f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ярославская область, ярославский район
СК проведет проверку после гибели женщины при падении дерева под Ярославлем
СК проведет проверку после гибели женщины из-за падения дерева под Ярославлем