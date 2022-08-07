23:55 07.08.2022 (обновлено: 00:03 08.08.2022)
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены
В Израиле сирены тревоги сработали после вступления в силу режима прекращения огня
© AP Photo / Fatima ShbairРакеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. На юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сообщила пресс-служба военных.
"В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены", — говорится в их заявлении.
Ранее палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.).
В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Тель-Авив согласился на перемирие в секторе Газа. При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие для прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.
ЦАХАЛ 5 августа начала операцию против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. Как сообщил Минздрав сектора Газа, по последним данным, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.
Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.