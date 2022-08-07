https://ria.ru/20220807/sireny-1807913708.html

На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены

На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены - РИА Новости, 08.08.2022

На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены

На юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2022

2022-08-07T23:55

2022-08-07T23:55

2022-08-08T00:03

в мире

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

израиль

армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. На юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сообщила пресс-служба военных.Ранее палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.).В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Тель-Авив согласился на перемирие в секторе Газа. При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие для прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.ЦАХАЛ 5 августа начала операцию против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. Как сообщил Минздрав сектора Газа, по последним данным, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.

https://ria.ru/20220807/rassvet-1807880081.html

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в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, армия обороны израиля