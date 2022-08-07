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На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены - РИА Новости, 08.08.2022
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На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены - РИА Новости, 08.08.2022
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены
На юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.08.2022
2022-08-07T23:55
2022-08-08T00:03
в мире
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
израиль
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. На юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сообщила пресс-служба военных.Ранее палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.).В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Тель-Авив согласился на перемирие в секторе Газа. При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие для прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.ЦАХАЛ 5 августа начала операцию против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. Как сообщил Минздрав сектора Газа, по последним данным, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
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в мире, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, израиль, армия обороны израиля
23:55 07.08.2022 (обновлено: 00:03 08.08.2022)
 
На юге Израиля после объявления перемирия сработали сирены

В Израиле сирены тревоги сработали после вступления в силу режима прекращения огня

© AP Photo / Fatima ShbairРакеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. 6 августа 2022
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. На юге Израиля после вступления в силу режима прекращения огня сработали сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сообщила пресс-служба военных.

"В районе, прилегающем к сектору Газа, прозвучали сирены", — говорится в их заявлении.

Ранее палестинский "Исламский джихад" и пресс-служба премьера Израиля сообщили, что перемирие вступит в силу в 23.30 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. ред.).
В воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщило, что Тель-Авив согласился на перемирие в секторе Газа. При этом группировка "Исламский джихад" выдвинула условие для прекращения огня, потребовав освободить задержанного по подозрению в терроризме лидера Бассама ас-Саади.
ЦАХАЛ 5 августа начала операцию против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Израильские военные наносят удары по целям в анклаве, в приграничных районах страны и в некоторых центральных городах звучат сирены воздушной тревоги. Как сообщил Минздрав сектора Газа, по последним данным, в результате обстрелов погиб как минимум 41 человек, около 311 получили ранения.
Москва призвала стороны конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня.
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В миреОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе ГазаИзраильАрмия обороны Израиля
 
 
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