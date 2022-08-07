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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.08.2022
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В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.08.2022
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен на неделю, до 14 августа, сообщило правительство города. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T18:05
2022-08-07T18:05
здоровье - общество
севастополь
россия
ситуация в днр и лнр
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен на неделю, до 14 августа, сообщило правительство города."На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 07 августа 2022 г. сроком на 7 суток до 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.
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здоровье - общество, севастополь, россия, ситуация в днр и лнр
18:05 07.08.2022
 
В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Правительство Севастополя продлило в городе желтый уровень террористической опасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен на неделю, до 14 августа, сообщило правительство города.
"Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе в воскресенье, 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Губернатор Михаил Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым.
"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 07 августа 2022 г. сроком на 7 суток до 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.
Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.
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