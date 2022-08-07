https://ria.ru/20220807/sevastopol-1807876280.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 07.08.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен на неделю, до 14 августа, сообщило правительство города. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T18:05

2022-08-07T18:05

2022-08-07T18:05

здоровье - общество

севастополь

россия

ситуация в днр и лнр

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СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен на неделю, до 14 августа, сообщило правительство города."На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 07 августа 2022 г. сроком на 7 суток до 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.

https://ria.ru/20220801/sevastopol-1806322484.html

севастополь

россия

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, севастополь, россия, ситуация в днр и лнр