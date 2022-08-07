В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности
Правительство Севастополя продлило в городе желтый уровень террористической опасности
Вид на Севастополь. Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя продлен на неделю, до 14 августа, сообщило правительство города.
"Желтый" уровень террористической опасности ввели в Севастополе в воскресенье, 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота. Губернатор Михаил Развожаев сказал, что город на данный момент является прифронтовым.
"На основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 07 августа 2022 г. сроком на 7 суток до 18 час. 00 мин. 14 августа 2022 года", – говорится в сообщении правительства города.
Беспилотник утром 31 июля нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, были ранены шесть человек, сообщил ранее Развожаев, а позднее и Следственный комитет РФ. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Из-за этого инцидента власти отменили в Севастополе все мероприятия ко Дню ВМФ.