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В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе - РИА Новости, 07.08.2022
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В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе
В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе - РИА Новости, 07.08.2022
В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе
Самолеты, готовящиеся к посадке в международном аэропорту Бен-Гурион, попросили оставаться в воздухе на фоне обстрела Тель-Авива, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T20:38
2022-08-07T20:46
в мире
тель-авив
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Самолеты, готовящиеся к посадке в международном аэропорту Бен-Гурион, попросили оставаться в воздухе на фоне обстрела Тель-Авива, сообщает телерадиокомпания "КАН".Как сообщает телерадиокомпания, пассажиров самолётов, готовившихся взлететь, высадили; самолётам, заходившим на посадку, было отдано распоряжение оставаться в воздухе.Ранее в воскресенье вечером сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве и нескольких других городах центра страны.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днём и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
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в мире, тель-авив, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
20:38 07.08.2022 (обновлено: 20:46 07.08.2022)
 
В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе

В Тель-Авиве на фоне обстрелов попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе

© AP Photo / Carolyn KasterТень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Тень от самолета, прилетающего в международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Самолеты, готовящиеся к посадке в международном аэропорту Бен-Гурион, попросили оставаться в воздухе на фоне обстрела Тель-Авива, сообщает телерадиокомпания "КАН".
Как сообщает телерадиокомпания, пассажиров самолётов, готовившихся взлететь, высадили; самолётам, заходившим на посадку, было отдано распоряжение оставаться в воздухе.
Ранее в воскресенье вечером сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве и нескольких других городах центра страны.
Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днём и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.
Яир Лапид - РИА Новости, 1920, 06.08.2022
6 августа, 23:31
Израиль будет обеспечивать мир в стране, заявил Лапид
 
В миреТель-АвивИзраильИсламский джихадОперация Израиля против "Исламского джихада" в секторе Газа
 
 
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