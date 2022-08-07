https://ria.ru/20220807/samolety-1807894311.html

В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе

В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе - РИА Новости, 07.08.2022

В Тель-Авиве попросили готовящиеся к посадке самолеты остаться в воздухе

Самолеты, готовящиеся к посадке в международном аэропорту Бен-Гурион, попросили оставаться в воздухе на фоне обстрела Тель-Авива, сообщает телерадиокомпания... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T20:38

2022-08-07T20:38

2022-08-07T20:46

в мире

тель-авив

израиль

исламский джихад

операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг - РИА Новости. Самолеты, готовящиеся к посадке в международном аэропорту Бен-Гурион, попросили оставаться в воздухе на фоне обстрела Тель-Авива, сообщает телерадиокомпания "КАН".Как сообщает телерадиокомпания, пассажиров самолётов, готовившихся взлететь, высадили; самолётам, заходившим на посадку, было отдано распоряжение оставаться в воздухе.Ранее в воскресенье вечером сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, прозвучали в Тель-Авиве и нескольких других городах центра страны.Армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по целям в секторе Газа, в израильском тылу введено чрезвычайное положение. Палестинская группировка "Исламский джихад" подтвердила гибель одного из командиров своего военного крыла Тайсира аль-Джабари в ходе авиаудара. С пятницы днём и ночью в граничащих с Газой районах Израиля и в некоторых городах центра страны звучат сигналы воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220806/izrail-1807795762.html

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в мире, тель-авив, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа