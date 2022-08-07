Раскрыта причина, по которой рубль больше не может расти и падать
Аналитик Кравченко заявил, что рубль больше не может расти и падать из-за баланса факторов
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль на банкноте один доллар США
Монета номиналом один рубль на банкноте один доллар США. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сейчас на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля вверх или вниз. Как следствие, нацвалюта находится примерно в одной точке с незначительными колебаниями, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.
“Факторы поддержки рубля — это существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения”, — указал он.
Однако рынок ждет новых решений Банка России поставки и мер властей, препятствующих избыточному укреплению нацвалюты, уточнил Кравченко.
Негативные факторы, могущие повлиять на рубль, купируются валютными ограничениями, однако правительство тоже мало что может сделать в условиях рекордного положительного счета текущих операций, добавил собеседник агентства.
Как следствие, рубль будет колебаться в районе 60 за доллар, но возможны колебания на пять-семь рублей в ту или другую сторону, подытожил аналитик.
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