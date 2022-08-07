https://ria.ru/20220807/rubl-1807798614.html

Раскрыта причина, по которой рубль больше не может расти и падать

Раскрыта причина, по которой рубль больше не может расти и падать - РИА Новости, 07.08.2022

Раскрыта причина, по которой рубль больше не может расти и падать

Сейчас на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля вверх или вниз. Как следствие, нацвалюта... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T01:15

2022-08-07T01:15

2022-08-07T01:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

юрий кравченко

велес капитал

рубль

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Сейчас на валютном рынке господствует баланс факторов, помогающих и, напротив, препятствующих движению курса рубля вверх или вниз. Как следствие, нацвалюта находится примерно в одной точке с незначительными колебаниями, рассказал агентству “Прайм” начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.Однако рынок ждет новых решений Банка России поставки и мер властей, препятствующих избыточному укреплению нацвалюты, уточнил Кравченко.Негативные факторы, могущие повлиять на рубль, купируются валютными ограничениями, однако правительство тоже мало что может сделать в условиях рекордного положительного счета текущих операций, добавил собеседник агентства.Как следствие, рубль будет колебаться в районе 60 за доллар, но возможны колебания на пять-семь рублей в ту или другую сторону, подытожил аналитик.

https://ria.ru/20220803/rubl-1806814590.html

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экономика, россия, юрий кравченко, велес капитал, рубль, центральный банк рф (цб рф)