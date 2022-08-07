https://ria.ru/20220807/ranenye-1807851732.html
Число раненных при израильских авиаударах по сектору Газа выросло до 253
Число раненных при израильских авиаударах по сектору Газа выросло до 253 - РИА Новости, 07.08.2022
Число раненных при израильских авиаударах по сектору Газа выросло до 253
Число раненных в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 253, сообщило министерство здравоохранения анклава в заявлении для прессы. РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T14:40
2022-08-07T14:40
2022-08-07T16:00
в мире
израиль
исламский джихад
операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа
сектор газа
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ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 253, сообщило министерство здравоохранения анклава в заявлении для прессы.Ранее минздрав сообщал о 32 погибших и 215 раненых."В результате израильских авиаударов по сектору Газа... 253 человека получили ранения", - говорится в заявлении министерства.Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что удары по объектам "Исламского джихада" направлены на устранение конкретной угрозы для израильтян и на ущерб "террористам и их пособникам". По его словам, Израиль "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам". Один из лидеров "Исламского джихада" Халед аль-Батш возложил ответственность за обострение на Израиль и заявил, что у движения "нет другого выбора, кроме как защищать народ от агрессии".МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".
https://ria.ru/20220807/izrail-1807823340.html
https://ria.ru/20220806/izrail-1807796523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, операция израиля против "исламского джихада" в секторе газа, сектор газа
14:40 07.08.2022 (обновлено: 16:00 07.08.2022)
Число раненных при израильских авиаударах по сектору Газа выросло до 253
Минздрав сектора Газа сообщил о 253 раненных при израильских авиаударах
ГАЗА, 7 авг - РИА Новости. Число раненных в результате израильских авиаударов по сектору Газа увеличилось до 253, сообщило министерство здравоохранения анклава в заявлении для прессы.
Ранее минздрав сообщал о 32 погибших и 215 раненых.
"В результате израильских авиаударов по сектору Газа... 253 человека получили ранения", - говорится в заявлении министерства.
Армия Израиля 5 августа начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.
В израильском тылу введено чрезвычайное положение, в граничащих с Газой районах и в некоторых городах центра страны звучит воздушная тревога. Скорая помощь сообщила, что два израильтянина получили легкие осколочные ранения из-за обстрелов из сектора Газа.
Премьер Израиля Яир Лапид заявил, что удары по объектам "Исламского джихада" направлены на устранение конкретной угрозы для израильтян и на ущерб "террористам и их пособникам". По его словам, Израиль "продолжит действовать без колебаний, чтобы обеспечить мир своим гражданам". Один из лидеров "Исламского джихада" Халед аль-Батш возложил ответственность за обострение на Израиль и заявил, что у движения "нет другого выбора, кроме как защищать народ от агрессии".
МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".