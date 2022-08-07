14:47 07.08.2022 (обновлено: 16:42 07.08.2022)
Пушилин рассказал о "дозачистке" позиций в поселке Пески
Глава ДНР Пушилин сообщил о "дозачистке" на боевых позициях в районе поселка Пески
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин побывал на боевых позициях в поселке Пески, рядом с разрушенным донецким аэропортом. Об этом он рассказал в Telegram-канале.
"Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон "Сомали") провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают", — написал Пушилин.
По его словам, этот поселок брать сложно, поскольку украинские войска "вгрызлись в землю" и даже между подвалами домов прорыли тоннели. Впоследствии боевики бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей.
Глава республики также сообщил об обнаружении в одном из блиндажей карт ВСУ с боевыми приказами на обороте.
"Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", — заключил он.
В конце недели Министерство обороны России заявило, что из-за активных наступательных действий союзных сил подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинской армии утратили боеспособность и оставили позиции в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки. В украинском Генштабе признали, что войска отступают на артемовском направлении. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в самом городе продолжаются бои.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.