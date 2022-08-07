https://ria.ru/20220807/pushilin-1807852241.html

Пушилин рассказал о "дозачистке" позиций в поселке Пески

Пушилин рассказал о "дозачистке" позиций в поселке Пески - РИА Новости, 07.08.2022

Пушилин рассказал о "дозачистке" позиций в поселке Пески

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин побывал на боевых позициях в поселке Пески, рядом с разрушенным донецким аэропортом. Об этом он рассказал в... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T14:47

2022-08-07T14:47

2022-08-07T16:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

соледар

вооруженные силы украины

артемовск

авдеевка

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ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин побывал на боевых позициях в поселке Пески, рядом с разрушенным донецким аэропортом. Об этом он рассказал в Telegram-канале."Побывал на позициях в Песках. Илья Малой (11-й полк) и Бойкот (батальон "Сомали") провели по бывшим укреплениям противника. Штурмовали, теперь дозачищают", — написал Пушилин.По его словам, этот поселок брать сложно, поскольку украинские войска "вгрызлись в землю" и даже между подвалами домов прорыли тоннели. Впоследствии боевики бежали, бросив боеприпасы и тела погибших товарищей.Глава республики также сообщил об обнаружении в одном из блиндажей карт ВСУ с боевыми приказами на обороте."Так что трибунал прирастает вещдоками, с такой доказательной базой судьям будет легко принимать решения", — заключил он.В конце недели Министерство обороны России заявило, что из-за активных наступательных действий союзных сил подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинской армии утратили боеспособность и оставили позиции в районе Соледара, Артемовска и Авдеевки. В украинском Генштабе признали, что войска отступают на артемовском направлении. По данным штаба территориальной обороны ДНР, в самом городе продолжаются бои.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220806/donbass-1807745712.html

https://ria.ru/20220802/donbass-1806580672.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

соледар

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, соледар, вооруженные силы украины, артемовск, авдеевка, денис пушилин