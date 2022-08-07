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В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими

В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими - РИА Новости, 07.08.2022

В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими

Доследственная проверка проводится по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T16:24

2022-08-07T16:24

2022-08-07T16:24

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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту инцидента с рабочими", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 7 августа проводились работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в городе Москве. В результате подъема уровня воды три человека не смогли выбраться из люка на поверхность.Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.Также следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из ливневки извлечены четверо рабочих, все они госпитализированы.Как пояснили РИА Новости в прокуратуре, по предварительной информации, 12 рабочих проводили очистные работы в канализационном коллекторе. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20220807/pogoda-1807822950.html

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