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В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими - РИА Новости, 07.08.2022
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В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими
В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими - РИА Новости, 07.08.2022
В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими
Доследственная проверка проводится по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T16:24
2022-08-07T16:24
происшествия
жкх
россия
москва
люблинский суд г. москвы
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова."Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту инцидента с рабочими", - говорится в сообщении.По предварительным данным, 7 августа проводились работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в городе Москве. В результате подъема уровня воды три человека не смогли выбраться из люка на поверхность.Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.Также следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из ливневки извлечены четверо рабочих, все они госпитализированы.Как пояснили РИА Новости в прокуратуре, по предварительной информации, 12 рабочих проводили очистные работы в канализационном коллекторе. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.
https://ria.ru/20220807/pogoda-1807822950.html
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происшествия, жкх, россия, москва, люблинский суд г. москвы
16:24 07.08.2022
 
В Москве проведут проверку инцидента с застрявшими в коллекторе рабочими

В Москве проводится проверка по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе

© РИА Новости / Дмитрий МакеевРабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора
Рабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора - РИА Новости, 1920, 07.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Рабочий спускается по лестнице на строительстве коллектора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту инцидента с рабочими в канализационном коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"Люблинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка по факту инцидента с рабочими", - говорится в сообщении.
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Москвичей предупредили о грозе и ливнях в воскресенье
По предварительным данным, 7 августа проводились работы по очищению канализационного коллектора, расположенного по улице Краснодарской в городе Москве. В результате подъема уровня воды три человека не смогли выбраться из люка на поверхность.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы.
Также следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что из ливневки извлечены четверо рабочих, все они госпитализированы.
Как пояснили РИА Новости в прокуратуре, по предварительной информации, 12 рабочих проводили очистные работы в канализационном коллекторе. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств инцидента.
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